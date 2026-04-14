«Case di comunità? Servono i medici» 

«La Asl non dialoga con noi». È quanto sostengono i medici di base in merito alle case di comunità, all’indomani dell’annuncio da parte della Asl sull’imminente apertura delle strutture a Carbonia e Iglesias. La Asl fa sapere infatti che negli ultimi giorni sono stati eseguiti sopralluoghi tecnici sulle strutture che ospiteranno le case di comunità, confermando il rispetto degli standard su sicurezza e servizi.

Il cuore del progetto è la digitalizzazione: telemedicina e teleconsulto permetteranno a medici e specialisti di lavorare in rete, garantendo assistenza rapida e continua anche a distanza. Sono state effettuate verifiche tecniche alla presenza dell’esperto indipendente incaricato di certificare il corretto funzionamento delle strutture.

Le verifiche si sono concluse con esito pienamente positivo, confermando la solidità del percorso intrapreso. Il risultato, fa sapere la Asl, rappresenta un passaggio decisivo verso l’apertura delle strutture, in linea con gli obiettivi del Pnrr.

I medici

Ma i medici di base sono scettici di fronte a quelle che appaiono buone notizie ed evidenziano come il problema principale sia sempre lo stesso: manca il personale sanitario. «Nessun dialogo con i medici del territorio è stato avviato da parte della Asl – afferma Federico Contu, segretario regionale e provinciale della Fimmg – e il rischio “scatole vuote” è reale». E su questo vuoto comunicativo, Contu precisa: «Stiamo chiedendo da oltre un mese un comitato aziendale per la medicina generale che però non viene convocato. Da parte nostra c’è tutta la volontà di dialogo con la Asl».

Le critiche

Più critico è Giorgio Madeddu, ex medico di base recentemente andato in pensione, che invita a spostare l’attenzione dal contenitore al contenuto: «Il vero problema non è avere un locale idoneo, ma le persone che devono lavorarci dentro. Non dobbiamo pensare ai muri, ma all’umanità che garantisce il servizio». Secondo Madeddu, le inaugurazioni rischiano di essere solo atti simbolici, legati alle scadenze dei finanziamenti: «Una struttura non diventa realtà il giorno del taglio del nastro, ma dopo mesi di attività, quando possiamo dire che ha prodotto risultati concreti per i cittadini».Una bocciatura totale, invece, sulla scelta di investire nelle case di comunità arriva da Rita Melis, coordinatrice della Rete Sarda Difesa Sanità Pubblica: «Se è vero come è vero che manca il personale, come le attivano? Non sottovalutiamo che in Lombardia sono state un puro fallimento. Cito la Lombardia, come capostipite di questa assurda scelta, non cambia niente in tante altre regioni italiane».

Il timore, secondo Rita Melis, è che alla fine il progetto delle case di comunità resti incompiuto: «Senza operatori sanitari sufficienti e condizioni di lavoro dignitose queste strutture rischiano di essere solo fumo negli occhi, mentre i cittadini continuano a non ricevere l’assistenza di cui hanno bisogno».

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