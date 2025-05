Case di comunità, ora si corre «Ma non siano solo scatole vuote» 

La Regione «accelera» sulla sanità territoriale e approva le linee guida per le case e gli ospedali di comunità, una rete fondamentale – cuore della riforma nazionale dell’assistenza avviata con i fondi del Pnrr – che dovrebbe essere attiva entro marzo dell’anno prossimo, a oggi in fortissimo ritardo in Sardegna e in molte altre regioni italiane.

I numeri

Nell’Isola sono in programma 50 case e 13 ospedali, già in attività ce ne sono pochissimi, e ora le Asl, delegate per l’attuazione, dovranno fare tutto in nove mesi. Impresa decisamente non facile, anche e soprattutto per la mancanza del personale che faccia funzionare i centri.

A febbraio scorso la Cgil aveva stilato un report sullo stato dell’arte: in ritardo il 93,3% dei progetti delle case, i pagamenti effettuati ammontavano al 3% del totale. Riguardo agli ospedali, il ritardo dei progetti sardi era dell’84,6%, per 12, tutti gli step erano fuori dai tempi.

La delibera della Giunta è stata approvata mercoledì, «le linee guida danno indicazioni sui requisiti organizzativi e funzionali, le Asl avranno un ruolo centrale in questa fase», sottolinea l’assessore Armando Bartolazzi. «L’obiettivo è quello di avvicinare i servizi al cittadino e di realizzare una presa in carico del paziente integrata all’interno del modello più ampio di rifunzionalizzazione previsto dalla recente legge regionale di riordino della Sanità. Oggi abbiamo fatto un passo avanti, anche in prospettiva del raggiungimento del target Pnrr che prevediamo di conseguire entro il 2026. Ciò permetterà di avviare le attività in parallelo agli investimenti strutturali e di sperimentare da subito il nuovo modello organizzativo».

Compiti e organizzazione

Nel provvedimento si riprendono i punti indicati nel Dm 77. Le case della comunità devono garantire un accesso unitario e integrato all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria; assicurare l’accesso ai servizi sanitari tramite il Punto Unico di Accesso; promuovere la prevenzione e la promozione della salute; attivare percorsi di cura multidisciplinari integrando servizi sanitari (ospedalieri e territoriali) e sociali, facendo anche accertamenti diagnostici di primo livello, come Ecg o ecografie. Il tutto con team di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali interni, infermieri di famiglia e altri professionisti della salute, come psicologi, ostetrici, esperti della riabilitazione, assistenti sociali.

Gli ospedali hanno una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, forniscono interventi a bassa intensità clinica e assistenza/sorveglianza infermieristica continuativa, non erogabile a domicilio, secondo la norma devono essere dotati di 20 posti letto ogni 100mila abitanti, di 7-9 infermieri, 4–6 operatori sociosanitari e di un medico per 4,5 ore al giorno, 6 giorni su 7.

I medici

Nei giorni scorsi il monito è arrivato dai medici internisti di Fadoi, che hanno denunciato un’occupazione dei reparti di Medicina di oltre il 100%, emergenza che potrebbe ridursi proprio con le case e gli ospedali di comunità: «Quelli attualmente funzionanti nell’Isola sono due, a Ghilarza e a Ploaghe, e sono in grado di contribuire all'attività ospedaliera», ha sottolineato il presidente regionale Carlo Usai, «è necessaria l'implementazione e il potenziamento di queste strutture».

I sindacati

Fausto Durante, segretario generale della Cgil, rilancia l’allarme: «È veramente scandaloso che in quattro anni, da quando abbiamo a disposizione i fondi del Pnrr, la Sardegna sia ancora a questo punto, in enorme ritardo sulla spesa dei fondi. Le responsabilità sono diffuse, sono della Regione, Giunta Solinas e Giunta Todde, e delle Aziende sanitarie. Se tutti i progetti fossero realizzati, potremmo avere la possibilità di alleviare in modo significativo le sofferenze dei malati».

Interviene Pier Luigi Ledda, segretario della Cisl: «Le linee guida su case e ospedali di comunità approvate dall’esecutivo rappresentano un passo atteso e necessario. È un segnale positivo che accogliamo con attenzione, ma che da solo non basta: ora è fondamentale garantire coerenza tra programmazione, risorse e tempi certi di attuazione. Ribadiamo che la vera sfida non è solo costruire strutture, ma renderle realmente operative, accessibili e integrate. Senza una strategia sul personale, il rischio è di avere contenitori vuoti o servizi discontinui».

RIPRODUZIONE RISERVATA