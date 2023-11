Case di comunità, il tassello mancante della sanità sarda 

Sono un punto importante della riforma sanitaria della Giunta regionale, e ora devono partire praticamente “dal niente”. Non a caso, è “Costruire insieme le Case della comunità” il titolo del ciclo di incontri in programma oggi e domani. Organizza l’associazione “Prima la comunità”, di cui fanno parte duecento soci tra organizzazioni del Terzo settore e singole persone in tutta l’Italia.

Stamattina alle 9.30 il primo incontro nella sede della Fondazione polisolidale onlus a Sinnai, in via della Libretà 141. Alle 16 è il turno di Iglesias, nell’aula magna dei Servizi sociali in via Argentaria 11. Domani alle 9.30 l’incontro a Macomer nel Centro servizi culturali (ex caserme Mura) in via Gramsci.

Ai tre appuntamenti partecipano esponenti di istituzioni ed enti locali, sindaci, dirigenti di aziende sanitarie, docenti universitari, rappresentanti di organizzazioni del Terzo settore. Ci sono anche i referenti locali e nazionali di Prima la comunità, che apriranno il confronto e animeranno il dibattito intorno al ruolo delle Case della comunità. Secondo l’associazione, l’istituzione delle Case della comunità - così come prevista dal Pnrr e dalle normative attuative - se realizzata in modo non burocratico ed esclusivamente sanitario, costituisce il luogo dove la comunità potrà essere, in un’alleanza con gli operatori e le istituzioni, la protagonista delle scelte che attengono alla propria salute e al proprio benessere. Partner dell’iniziativa sono Acli Sardegna, Centro servizi per il volontariato Sardegna, Confcooperative Federsolidarietà Sardegna, Forum Terzo Settore Sardegna, Fondazione Polisolidale, Anci della Sardegna.

«La grande sfida in atto è di tipo culturale», spiega don Virginio Colmegna, presidente dell’associazione Prima la comunità, «e chiede di attuare una rivoluzione: passare cioè dal concetto di sanità a quello di salute. Quest’ultima, non è solo assenza di malattia, ma il risultato di tutti i fattori che concorrono al benessere di una persona: il lavoro e il reddito, la casa e l’abitare, i diritti e la cittadinanza, l’istruzione e il tempo libero. La nostra associazione è impegnata da anni a promuovere questo diverso paradigma dove, superata la logica privatistica e mercantilistica delle prestazioni, l’integrazione tra sociale e sanitario è fondamentale in un’ottica pubblica di salute come diritto costituzionale e universale».

