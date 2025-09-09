Case di comunità, che sia la volta buona? 

«I lavori proseguiranno negli anni 2024 e 2025, con l’ultimazione prevista nel primo semestre del 2025, quando saranno fornite anche le attrezzature», si leggeva negli “Indirizzi strategiche e programmazione attuativa” prima che la Regione sostituisse i direttori generali delle Asl con i commissari. Niente di tutto questo, i lavori non sono stati ultimati e ovviamente non sono arrivate le attrezzature.

La novità

Si riparte. Dalla Regione è arrivato il nuovo cronoprogramma questa volta - sembrerebbe - perentorio: i lavori delle Case di comunità e degli Ospedali di comunità vanno ultimati entro marzo 2026. La risposta dell’Asl oristanese è rassicurante: «Ce la dovremo fare». Il direttore tecnico dell’Azienda sanitaria, Daniele Saba, ha sigillato i progetti e consegnato i lavori che, in parte, sono iniziati o ripresi. Il commissario Federico Argiolas e la direttrice sanitaria Maddalena Satta allungano lo sguardo oltre il fine lavori e puntano sulla solita stranota nota dolente: «La penuria di medici, infermieri e del personale necessario per far funzionare le strutture».

La spesa

Ma si dovranno trovare altrimenti sarà difficile alla Regione giustificare la spesa 10,8 milioni di euro per realizzare in provincia le Case della comunità di cui si parla da anni. Con le risorse Pnrr, quelle del Foi (Fondo opere indifferibili) istituito per coprire gli aumenti dei costi dei materiali di costruzione, e in parte da fondi regionali saranno realizzate cinque Case di comunità. A Oristano nel poliambulatorio di via Michele Pira, a Tramatza nell’ex scuola elementare, a Santu Lussurgiu nel poliambulatorio del Comune, a Samugheo nel poliambulatorio comunale e a Ghilarza nell’ospedale “Delogu”. Quelle invece di Ales e Terralba , in progettazione, attingeranno ad altre risorse.

Il servizio

«Alle Case di comunità – spiegano Argiolas e Fadda - i cittadini potranno accedere per i bisogni di assistenza sanitaria. Tutti i professionisti lavoreranno in modalità multidisciplinare per assicurare l’erogazione degli interventi. Quindi servizi infermieristici, assistenza domiciliari, punti prelievi e altro».

Gli ospedali

Il percorso, sulla carta, è chiaro: medico di famiglia, Case di comunità e se occorre l’Ospedale di comunità, una struttura (a differenza delle case) dove è prevista la degenza per pazienti stabili, post acuti o con certe patologie. In provincia il progetto Pnrr ne prevede due: “Delogu” di Ghilarza e “Mastino” di Bosa. Il cronoprogramma imposto dalla Regione segue quello delle Case di comunità.

Il personale

Per le attrezzature non ci dovrebbero essere problemi di copertura finanziaria e forse neppure per medici e infermieri, a trovarli però. «Si fa fatica, il problema riguarda buona parte della Sardegna e non solo, ma per Oristano lo è ancora di più perché la forza di attrazione delle due Università e della città è forte e in più un territorio come il nostro, composto da piccoli centri, diciamo che non gode, sbagliando, di grande appeal. Qualche segnale sta arrivando e ci fa ben sperare per gli interventi in atto», spiega Argiolas.

