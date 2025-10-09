Case dello studente: pronti 22,5 milioni 

L’anno accademico è appena iniziato e già arrivano le buone notizie per gli studenti universitari fuori sede. L’assessora regionale alla Pubblica istruzione Ilaria Portas annuncia una recente delibera con la quale la Giunta regionale provvederà, con 22,5 milioni di euro, alla realizzazione, al completamento e all’ampliamento delle Case dello studente di Cagliari. Studentati gestiti dall’Ersu.

Il finanziamento

Su proposta della assessora della Pubblica istruzione Ilaria Portas, la Giunta ha programmato l’utilizzo di risorse per 22 milioni e mezzo di euro, stanziate dall’Accordo Stato – Regione del 7 novembre 2019, per la realizzazione e il completamento delle residenze universitarie di Cagliari. Undici milioni e 600 mila euro serviranno per i lavori di manutenzione straordinaria e arredi dell’ex Palazzo Vivanet, (che continuerà a ospitare studenti, chiuso da 12 anni per problemi legati all’impianto antincendio e ai permessi dei Vigili del fuoco), il resto sarà destinato all’ampliamento della Casa dello studente e della mensa di via Trentino, alla riqualificazione della nuova Casa dello studente in via Santa Margherita 12 (ex Clinica Aresu) e ai lavori di adeguamento e di recupero strutturale della sede amministrativa di corso Vittorio Emanuele, che – contrariamente ai progetti iniziali - resterà sede dell’Ente.

I numeri

Oltre 25 mila studenti universitari, dei quali quasi 14 mila fuori sede, quattro studentati chiusi, uno aperto (il Campus di viale La Plaia) e due a mezzo servizio (Via Biasi e via Businco). L’Ente regionale per il diritto allo studio universitario lavora a scartamento ridotto: dovrebbero essere garantiti 2.500 posti letto, a malapena riesce a offrire ospitalità a circa 400 ragazzi. Troppo pochi, numeri impalpabili rispetto alla grande richiesta. Il resto è un de profundis: via Trentino chiusa; via Roma chiusa; via Sassari chiusa; via Monte Santo chiusa.

Il Cda

Per il Consiglio di amministrazione dell’Ersu, presieduto da Marco Meloni, si prospettano giornate intense. Anche perché prima sarà necessario trovare l’intesa tra tutti i componenti: Marcello Tack e Barbara Barbieri designati dal Consiglio regionale; Mariano Porcu eletto dal corpo docente; Maria Anedda eletta dagli studenti.

