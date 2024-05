Case dello studente, posti per 400 fuorisede 

Vista dall’esterno, sembrerebbe pronta per essere messa nuovamente a disposizione degli universitari fuorisede. Il cantiere è terminato, i fondi a disposizione spesi, e i lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza, cominciati nel 2022, sono stati conclusi. Le tapparelle alle finestre però restano abbassate, e non è certo che la casa dello studente di via Biasi, circa un centinaio di posti letto, tornerà operativa entro ottobre, in tempo per l’inizio dell’anno accademico.

L’Ersu

«L’aumento dei posti letto implica un aumento dei costi di gestione. A oggi siamo in attesa dei contributi regionali necessari al funzionamento di attività come la sorveglianza e la pulizia», spiega il direttore generale di Ersu, Raffaele Sundas, che è comunque ottimista sulla riapertura. «Il nostro fermo obiettivo è di riaprire e abbiamo già inoltrato le richieste di fondi alla Regione. Ci aspettiamo collaborazione e condivisione di intenti».

La situazione

Attualmente sono circa 400 i posti messi a disposizione dall’ente, a fronte di una popolazione universitaria di fuorisede che si aggira intorno a 13mila persone. Il divario è dovuto al fatto che su cinque strutture, solo due sono attualmente in funzione: il primo lotto del campus Emilio Lussu in viale La Plaia, 240 letti, e la casa dello studente di via Businco, circa 200 posti. Quest’ultima, però, non a pieno servizio, in quanto è in corso la messa in sicurezza dell’impianto elettrico. La residenza resta aperta perché gli interventi vengono effettuati piano per piano, permettendo di chiuderne uno per volta. Per il secondo lotto di viale La Plaia, che dovrebbe aggiungere 440 letti, si lavora ancora per assegnare l’appalto, e i tempi non sono brevi.

Oggetto di ristrutturazione anche le case in via Trentino e via Monte Santo. Nella prima i lavori di ammodernamento dovrebbero permettere una riapertura per l’anno accademico che inizierà a ottobre 2025. Per via Monte Santo, la previsione più realistica indica il 2026. Chiusa da anni per gravi problemi di sicurezza, la residenza è al centro di un grande piano per il recupero integrale.

Lo scenario

«La programmazione a regime ridotto è stata obbligatoria viste le necessità di intervento su un patrimonio ormai datato», continua Sundas. «Ma nei prossimi anni osserveremo un graduale aumento dei posti fino a raggiungerne circa mille nel 2026, obiettivo assolutamente concreto». Stime a ribasso rispetto ai 1700 che l’Ersu prospettava a maggio dell’anno scorso, ma i numeri negli anni a venire potrebbero aumentare: l’ente ha in programma investimenti anche per nuove strutture, che però devono essere ancora finanziate. Dialogo in corso in questi mesi con l’amministrazione regionale.

Sulla necessità di effettuare questi interventi contemporaneamente, Sundas è chiaro: «Sotto il profilo della sicurezza era importante intervenire subito per non correre rischi». Oltretutto, i lavori sono finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). «Se non fossero stati avviati i cantieri entro i termini previsti i fondi sarebbero stati persi», chiarisce il direttore.

