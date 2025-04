Case dello studente, il miraggio di una stanza 

Oltre 25 mila studenti universitari, dei quali quasi 14 mila fuori sede, cinque studentati chiusi, uno aperto e uno a mezzo servizio. L’Ente regionale per il diritto allo studio universitario lavora a scartamento ridotto: dovrebbero essere garantiti 2.500 posti letto, a malapena riesce a offrire ospitalità a 350 ragazzi. Un disastro che si traduce nell’abbandono degli studi da parte dei più meritevoli e con meno capacità economiche. Perché Cagliari non riesce a puntare sulla più grande fabbrica della cultura della Sardegna? Per il momento l’Ersu ha a disposizione solo due strutture, il campus di viale La Plaia (238 posti) e via Businco (112). Troppo pochi, numeri impalpabili rispetto alla grande richiesta. Il resto è un de profundis: via Trentino chiusa, via Biasi chiusa, via Roma, chiusa, via Sassari, chiusa, via Monte Santo chiusa. Per non parlare delle mense e dei progetti nel cassetto: le convenzioni con l’Università per l’ex clinica Aresu e l’edificio delle suore vincenziane, in via San Vincenzo

Gli ostacoli

Cosimo Ghiani è il presidente del Cda. Il suo mandato scade il 15 luglio, più un’eventuale proroga, ma dice di voler combattere per l’ente sino all’ultimo giorno. Perché l’Ersu non riesce a dare risposte apprezzabili? «Purtroppo siamo in una fase di stallo», afferma Ghiani. «Il 28 gennaio il cda ha espresso la propria scelta a favore di Elisabetta Schirru, il cui curriculum professionale è stato giudicato di indubbio valore. La decisione è stata trasmessa all’assessora regionale Ilaria Portas, che però non ha ancora ratificato la deliberazione». Perché? «Ghiani non si sbilancia, ma in regime di spoil system non è eresia ipotizzare che le decisioni sul futuro dell’Ente si vogliano far slittare al nuovo cda. «Il servizio è ingessato – continua Ghiani – abbiamo necessità di dirigenti, dovrebbero essere tre, uno per ogni servizio, in attività ce n’è solo uno che oltretutto svolge le funzioni di direttore generale».

Strutture chiuse

Intoppi burocratici, beghe, rivalità. E tante chiacchiere e progetti finiti nel nulla. Le strutture sbarrate, destinate a offrire ospitalità agli studenti fuori sede sono cinque, ognuna con una sua storia. La struttura di via Roma è chiusa da 12 anni per problemi legati all’impianto antincendio e ai permessi dei Vigili del fuoco. Dovrebbe diventare la nuova sede dell’Ersu. Per il momento è abbandonata in attesa delle decisioni della Regione. Via Trentino è fuori uso a causa dei lavori di riqualificazione. «Contiamo di concludere i lavori per 240 posti entro il 2025», dice sottovoce Ghiani. Via Monte Santo è l’eterna incompiuta. «Aspettiamo 3 milioni di euro per la gestione dalla Regione. Se arrivano possiamo aprire entro quest’anno».

Via Biasi è la cartina di tornasole su politiche non proprio ortodosse. I lavori esterni sono stati conclusi, peccato che manchino all’appello 340.000 euro per il sistema antincendio, i bagni e gli arredi.

Lo studentato di via Sassari era destinato alla vendita a causa della difficoltà di convivenza tra inquilini e i ragazzi. Per i vertici attuali dell’Ersu, quella struttura dovrebbe tornare alla destinazione originaria: posti letto per studenti.

Il piano di volo

L’assessora regionale alla Pubblica istruzione è fiduciosa. «Grazie al lavoro di collaborazione costante, siamo riusciti in questo anno accademico 2024/2025 a eliminare la categoria degli idonei non beneficiari delle borse universitarie. Stiamo lavorando per riqualificare le case dello studente di via Businco, via Biasi, via Trentino e via Monte Santo; le mense universitarie cittadine e dell’hinterland; e per concludere i procedimenti in corso nel campus di viale la Plaia. Dobbiamo verificare le possibilità di miglior utilizzo della Clinica Aresu e studiare ulteriori soluzioni per ampliare i posti letto in città a favore degli studenti. Quanto alla struttura organizzativa – continua l’assessora - l'Ersu di Cagliari ha delle posizioni di dirigenza vacante, con percentuali perfettamente in linea con le carenze insistenti anche negli uffici regionali, per i quali si attende lo sblocco del concorso dirigenti che potrà sopperire, anche se parzialmente, alla situazione generale regionale di carenza dei posti».

