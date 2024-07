Case della comunità, ci sono solo i progetti: tutto rinviato al 2026  

In Sardegna le cinquanta case della comunità non saranno ultimate prima del 2026. Dalle otto Asl locali – che stanno gestendo un tesoretto di oltre 76 milioni di euro tra fondi del Pnrr e co-finanziamento regionale – vedono il bicchiere mezzo pieno. «I tempi di bandi e appalti sono rispettati», ripetono. Ma il rischio è che a fine 2026 saranno conclusi solo i lavori, quando invece per quella data il Piano nazionale di ripresa e resilienza punta a raggiungere l’operatività. Sembra fare storia a sé la Gallura, dove di fatto non cambierà nulla, visto che le strutture sociosanitarie previste sono «già attive».

Cosa sono

Le case della comunità rientrano nella nuova organizzazione nazionale dell’assistenza medica e ospedaliera stabilita nel 2022 con il decreto 77. La rivoluzione annunciata è una proposta su cui si ragiona da anni: siccome i ricoveri sono troppo onerosi, vanno riservati ai pazienti acuti. Tutti gli altri devono essere dirottati sulle strutture territoriali che ugualmente curano, ma lo possono fare a costi più contenuti per le casse pubbliche. Di qui le case di comunità, una delle articolazioni attraverso cui «assistere soggetti fragili e pazienti cronici». A leggere la delibera 12/16 del 2022, approvata dalla Giunta Solinas, nell’Isola quasi ovunque saranno rimessi a nuovo vecchi poliambulatori.

Le risorse

Il decreto 77/2022 trova il suo fondamento nel Pnrr: due miliardi di euro per oltre mille case di comunità in tutto il Paese. In Sardegna la quota è cinquanta, come detto, con 73.655.396 euro stanziati attraverso il Piano nazionale, mentre la Regione ha partecipato con altri 2.957.008 euro. Anche l’obiettivo sardo è ridurre i cosiddetti ricoveri impropri, cioè dovuti all’assenza di strutture alternative agli ospedali. In questo solco si inserisce l’attivazione delle case di comunità, «luoghi prossimi al domicilio» in cui garantire «la stabilizzazione clinica dei pazienti e il loro recupero funzionale». Un passaggio obbligato, nell’Isola, se si considera che nel 2050 gli over 65 rappresenteranno il 42,5 per cento della popolazione contro il 25,3 di quella attuale. Vuol dire un invecchiamento su base demografica davvero galoppante.

Nord

Rispetto alle cinquanta case di comunità sarde, dieci nasceranno in provincia di Sassari (Asl 1), a cui è stato assegnato l’intero co-finanziamento regionale più 23.600.992 euro di risorse del Pnrr. Due strutture sono previste in città, le altre a Porto Torres, Alghero, Perfugas, Bonorva, Ittiri, Ozieri, Bono e Castelsardo. La Asl ha fatto un appalto unico: i progetti esecutivi sono in fase di elaborazione. I lavori saranno avviati tra agosto e settembre con consegna a giugno 2026. In Gallura (Asl 2), le nove case di comunità sono previste a Berchidda, Olbia, Buddusò, La Maddalena, Arzachena, Santa Teresa, Trinità d’Agultu (e Vignola), San Teodoro, Tempio. Ma «sette si trovano in strutture che ospitano gli ex poliambulatori, due si "appoggiano" a poli sanitarie esistenti». Con il Pnrr sono stati stanziati 9.840.611 euro.

Centro

Nel Nuorese (Asl 3), le case di comunità apriranno ad Aritzo, Macomer, Siniscola, Sorgono, Dorgali e Ottana. Sei in totale, pari a un investimento di 8.119.280 euro. I lavori si concluderanno tutti a dicembre 2026, secondo il cronoprogramma dell’Azienda locale. In Ogliastra arriveranno 1.680.000 euro per un’unica struttura socio-sanitaria che prenderà forma a Jerzu, ma di cui non si conosce lo stato di avanzamento della progettazione. Cinque le case di comunità che verranno attivate nell’Oristanese per un importo di 4.522.000 euro: una aprirà nel capoluogo, le altre a Santu Lussurgiu, Samugheo, Ghilarza e Tramatza. Qui l’avvio dei cantieri è fissato per la fine dell’anno, «in linea con le tempistiche indicate dal Pnrr».

Sud

Nell’ex provincia di Cagliari (Asl 8), le case di comunità raggiungeranno quota quindici, il numero più alto di tutta l’Isola ma con un importo inferiore a Sassari e pari a 19.165.411 euro. Lavori attesi a Isili, Muravera, Villasimius, Decimomannu, Villasor, Capoterra, Teulada, Sadali, Monastir, Sestu, Dolianova, Sinnai ed Elmas, più due strutture nel capoluogo. Lo stato dell’arte è «l’approvazione di tutti i progetti di fattibilità tecnico-economica». Nel Medio Campidano (Asl 7), gli interventi si concentreranno a Sanluri e Lunamatrona: 2.919.361 euro di fondi Pnrr, utilizzando nel primo caso «gli spazi del poliambulatorio» e nel secondo «l’attuale Casa della salute». Infine il Sulcis: 3.807.741 euro di investimento con strutture programmate a Iglesias (ospedale Santa Barbara) e Carbonia (palazzina ex Inam): anche questo sarà «un appalto integrato, con il secondo livello di progettazione in corso», quindi lavori ancora da affidare.

