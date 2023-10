Case comunali in affitto a prezzi concordati, c’è il nuovo bando 

Il programma si chiama “20.000 abitazioni in affitto” ed è finalizzato ad incrementare l'offerta degli alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato “in modo da rispondere alle esigenze di categorie sociali che hanno difficoltà a reperire alloggi a canoni accessibili”.

La legge che lo prevede è del 1998 e da allora il Comune è riuscito ad accontentare 40 famiglie a cui è stato dato un alloggio nei palazzi appositamente costruiti in via Della Pineta 77 e via Corsica 21.

Ora il programma è ormai esaurito e la graduatoria approvata nel 2007 non risponde più alle esigenze abitative della popolazione potenzialmente interessata alla locazione a canone concordato. Per questo il Comune ha pubblicato un nuovo bando di concorso.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente tramite piattaforma dedicata accessibile esclusivamente con Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o Cie (Carta d'identità elettronica) dal sito istituzionale a partire dalle 9 del 15 novembre alle 11 del 31 dicembre.

Il bando è consultabile sul sito del Comune.

