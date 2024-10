Case comunali, dopo lo stop riparte il cantiere 

Dall'inizio dello scorso anno, quando sono stati consegnati alla ditta vincitrice dell’appalto i lavori per la costruzione di un palazzo con quaranta alloggi comunali tra via Boito, via Rossini e via Donizetti, il cantiere ha subito numerosi stop anche molto lunghi, esasperando gli animi degli abitanti della zona, che non riescono a trovare parcheggio: in alcuni punti c'è il divieto di sosta ormai da un anno e mezzo. A settembre, però, hanno tirato un sospiro di sollievo perché i lavori sono ripresi, e per adesso sembrano abbastanza spediti.

Gli operai stanno costruendo l'edificio, di cui hanno posto già le fondamenta, e stanno andando avanti. Dal cantiere dicono che ci vorrà almeno un anno, ma c'è chi tra gli abitanti teme nuovi stop. «Ovviamente siamo contenti che stiano procedendo finora senza interruzioni», dice Ritarella Galletta, che ogni giorno va a trovare il padre anziano in via Boito:«Sui tempi ho forti dubbi, considerati i precedenti durante questo lungo anno e mezzo. Se si fermassero nuovamente, i tempi si allungheranno ancora e così i disagi che subiamo. Non essendoci parcheggio a sufficienza, quando porto la spesa a mio padre devo fare un tragitto lungo con buste pesanti. Se c'è un’urgenza per mio padre anziano che vive da solo, dovrei lasciare l'auto in mezzo alla strada?». Spera quindi che la ditta rispetti le scadenze.

Fabiana Ortu, che abita in via Boito, dice: «Non sembra neanche vero che da un mese e mezzo non si siano ancora fermati, è un'ottima notizia, vedere gli operai sul posto è rassicurante. Certo, subiremo ancora un anno di disagi per carenza di parcheggi, quindi spero che non si fermino fino alla conclusione dei lavori».

