Case cantoniere, spariti i soldi 

I finanziamenti, a suo tempo concessi dalla Regione, non ci sono più. Servivano per dare gambe al progetto che punta al recupero, riqualificazione e riconversione di 32 edifici, quali stazioni, case cantoniere e caselli ferroviari, sulla linea Macomer-Bosa, (una delle prime ferrovie a scartamento ridotto costruite in Sardegna), presentato da otto Comuni in forma associata, di cui Macomer è capofila, attualmente attraversata dal Trenino Verde. Un progetto che portava in dote circa 5 milioni di euro.

Scacco

Amara sorpresa per gli amministratori dei Comuni interessati, ma in particolare per l'Unione dei Comuni del Marghine, che intendevano avviare il progetto entro quest'anno. «La Regione avrebbe annullato il finanziamento per destinarlo ad altre cose, poiché il progetto definitivo non è stato mai presentato - dice il presidente dell'Unione dei Comuni, Franco Scanu, sindaco di Sindia - non tutto è perduto però. Abbiamo attivato gli uffici preposti, affinché quel finanziamento possa essere recuperato e che, comunque, non andrà perduto. Anche se tutto fa allungare i tempi per la realizzazione». Un nuovo finanziamento è dunque possibile, ma sicuramente non in tempi brevi. Si interverrà con lavori di ristrutturazione e restauro delle vecchie stazioni e caselli liberi da concessioni, che ritroveranno l’aspetto originario.

Stazioni-locanda

In base alle diverse dimensioni, che non muteranno ma rimarranno come erano in origine, gli edifici potranno essere trasformati in stazioni-locanda con ospitalità e ristorazione, in stazioni di posta (simili alle prime con vendita prodotti caratteristici), in stazioni di esposizione con banco ristoro, bookshop, presidio ed esposizione artistica, culturale e naturalistica, o caselli-campo base, punto ristoro o caselli-baita. Si punta a creare una forte sinergia tra i Comuni partecipanti pronti a condividere azioni che valorizzino e rafforzino il territorio anche dal punto di vista turistico. Il progetto, supportato da un ambiente naturale unico, riporterà a vita e profitto gli immobili abbandonati della ferrovia, creerà nuova imprenditoria locale, contribuirà ad arginare lo spopolamento e farà conoscere storia, tradizioni, usi e costumi del territorio. «Un progetto orientato al turismo lento e fortemente alternativo - dice Franco Scanu - che unisce due territori complementari, come il Marghine e la Planargia, non solo per la socialità, ma soprattutto per l'economia».

