Case campidanesi, ok ai frazionamenti 

Svolta per il frazionamento delle case campidanesi nel centro storico, con una volumetria minima concessa che passa da 350 a 250 metri cubi. Una novità annunciata lo scorso anno e diventata definitiva con il via libera di ieri in Consiglio comunale alla modifica del Piano particolareggiato del centro storico, decisione che arriva dopo l’ok della Regione.

La novità

Il limite di frazionamento passa quindi da 350 a 250 metri cubi - di fatto circa 80 metri quadrati - ma non nella corte interna che dovrà restare ad uso comune, senza divisioni e tanto meno recinzioni. «Il limite dei 350 metri cubi negli ultimi anni ha creato qualche difficoltà perché di fatto non risponde più a quelle che sono le esigenze dell’abitare moderno», spiega l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini, «per molte persone è infatti diventato troppo impegnativo andare a vivere in case di questo tipo, sia per i costi da affrontare che per la gestione. Parliamo di 115 metri quadrati, una volumetria troppo grande per le famiglie di oggi, tenuto conto che attualmente la misura media di un appartamento è di 70 metri quadri. Oltretutto ci sono diverse richieste di frazionamento rimaste bloccate da questa norma e nel frattempo diverse case risultano disabitate perché i proprietari non possono investire nel restauro di un immobile troppo grande».

Oltre 300 case

Situazione che in città riguarda circa 300 case campidanesi concentrate nel centro storico. Alcune ereditate, e bloccate proprio per l’impossibilità di poter dividere la struttura in piccoli appartamenti. «Parliamo comunque di una zona delicata, ed è chiaro che non andrà snaturata la tipologia tradizionale di queste abitazioni storiche», precisa Vanini. «Ci sembrava però doveroso dare un segnale con una piccola modifica che abbassare la soglia di frazionamento, con la speranza che qualche immobile che oggi versa in condizioni di abbandono possa essere ristrutturato e utilizzato. Un modo anche per rivitalizzare il centro storico, senza imbalsamarlo, perché oltre a riconoscere il suo valore identitario, che», ribadisce l’esponente della Giunta comunale, «non andrà in nessun modo stravolto, rappresenta anche una risorsa abitativa».