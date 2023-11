Case assegnate con polemica 

Dopo 19 anni, i sessanta alloggi a canone concordato di via Suor Anna Lucia son stati assegnati ma non senza polemica: Area, padrona di casa, nonostante una delibera di indirizzo di tre anni fa, non è riuscita a evitare che gli affitti non siano riscattabili. Quando, fra otto anni, gli inquilini potranno acquistare gli alloggi gli affitti versati varranno zero euro.

La firma

Tanti lo sapevano già, ma tra i 33 candidati idonei all’assegnazione convocati ieri per l’accettazione delle case tanti ne erano all’oscuro. Chi ha firmato lo ha fatto rimuginando sino all’ultimo istante, ma alla fine gli ultimi dieci alloggi rimasti (in estate 4 erano stati occupati abusivamente ma ora sono di nuovo liberi) sono stati assegnati. E c’è anche in discreto numero di “riservisti” da cui attingere se qualcuno dovesse ripensarci. A giorni la sigla del contratto e contestuale pagamento della caparra. Era quindi un misto di sconforto e gioia ad esempio Andrea Zucca: «Fra otto anni dovrò sborsare 100 mila euro e i 45 mila di affitti non verranno scomputati come sarebbe stato più giusto» . In moltiha prevalso questo ragionamento: intanto firmare, poi attendere gli eventi: « Ho accettato – afferma Denise Onnis – perché a Carbonia quanto ad affitti non ho trovato di meglio: almeno 5.000 euro per la caparra li trovo, poi si vedrà> . Tentennava, ma poi ha apposto la sigla, anche Virginia Curreli: « Ho firmato, ma con delusione: mi aspettavo che si potesse decurtare una piccola parte degli otto anni di canone». Tutti hanno la medesima speranza: « Ho accettato con riserve – testimonia Sabrina Arru - perché magari fra qualche anno cambiano le cose». Un dilemma se l’è posto anche Alessandro Pani: «Ho accettato – confessa – ma fra otto anni quando ne avrò 52 sarò nelle condizioni di accendere un mutuo?» . C’è chi ha firmato anche per uscire da una situazione di difficoltà: «Vivo al terzo piano di un palazzo e non sto bene fisicamente – rivela Massimo Guidotti – avevo tutto l’interesse ad accettar e» .

La delibera

Ma in molti ricordavano che tre anni fa, quando Area non riusciva ad affidare gli alloggi a canone concordato con proprietà differita a otto anni, si era tentato di cambiare le regole in corsa: è del luglio 2020 una delibera dell’allora commissario straordinario Roberto Neroni che dava mandato agli uffici di “individuare una suddivisione degli immobili più aderente alle condizioni economiche di mercato e di valutare un’eventuale imputazione di una quota del canone a scapito del prezzo di cessione finale”. Per ora dunque si procede così e resta comunque la soddisfazione di fondo di chi forse per Natale traslocherà in via Suor Anna Lucia: «Sbloccata – ha commentato il direttore amministrativo Area Sulcis Adele Murru - una situazione di stallo che si trascinava da anni». Ne è convinto anche l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Casti: «L’emergenza abitativa resta ma abbiamo raggiunto un risultato positivo».

