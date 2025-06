Case assediate dalle fiamme 

Case minacciate dal fuoco, fienili in fiamme, ettari di verde in cenbere: l’incubo degli incendi è tornato con tutta la sua potenza nel Sulcis Iglesiente in una delle giornate più calde di questo primo scorcio d’estate.

Iglesias

L’allarme nell’Iglesiente è partito poco prima delle 19 nelle campagne di Barega, in linea d’aria alle spalle della grande struttura di Casa Serena a Iglesias. Inizialmente si trattava di un incendio di sterpaglie partito a bordo strada ma poi le forti folate di maestrale hanno spinto le fiamme verso la campagne e nel giro di mezz’ora l’incendio si è esteso all’intera vallata arrivando sino alle porte della zona industriale di Iglesias e poi sino alla località Nuraponti. L’allarme è stato dato dai tanti agricoltori della zona terrorizzati dall’avanzata del fuoco che ha ridotto in cenere ettari di campi e poderi dove sino a questa mattina c’erano centinaia di rotoballe. I lapilli hanno poi presto raggiunto numerosi cortili delle diverse abitazioni private che si trovano nelle campagne: c’è chi ha preferito allontanarsi per permettere alle squadre antincendio di intervenire, ma sono anche tante le persone sono rimaste a presidiare le abitazioni. C’è chi è persino salito sul tetto per tentare di domare le fiamme utilizzando le pompe di irrigazione. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Corpo Forestale, gli operai di Forestas, i volontari della Protezione civile di Iglesias, Villamassargia e Musei, i vigili del fuoco, polizia municipale di Iglesias che ha regolato il traffico nella strada provinciale 86 che dalla Provinciale 2 conduce a Iglesias. Presenti anche l’elitanker decollato dalla base di Fenosu e l’elicottero arrivato da Pula. In tanti hanno notato la grave assenza anche quest’anno dei mezzi aerei della base di Marganai per i quali è in corso un’accesa polemica. Dal Comune è stato attivato subito il centro operativo comunale: «Siamo intervenuti con Forestale e volontari per cercare di arginare l’emergenza – ha detto il vicesindaco Francesco Melis – è ancora presto per quantificare i danni, le notizie sono sommarie e domani, con le bonifiche ultimate, sarà possibile averne maggiore contezza».

Calasetta

A Calasetta un capannone pieno di balle di fieno e foraggio per il bestiame e un trattore sono andati completamente distrutti da un incendio che si è sviluppato ieri in mattinata nelle campagne, in località “S’acqua e sa murta”. Per domare le fiamme che si sono levate altissime, alimentate dal maestrale, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias con due autocisterne e gli uomini della protezione civile di Terra-mare di Carbonia e Assosulcis di Sant’Antioco che hanno lavorato per diverse ore. I danni sono ingenti, anche se il peggio è stato evitato. Infatti il gregge che abitualmente trova ricovero nel capannone distrutto dalle fiamme, fortunatamente non si trovava sul posto, ma era stato spostato dal proprietario, Fernando Piras, in un altro terreno, al pascolo. Sono in corso le indagini da parte degli inquirenti per stabilire da cosa possa aver avuto origine l’incendio. Non si esclude l’origine dolosa.

San Giovanni Suergiu

Pomeriggio di paura anche a San Giovanni Suergiu, nella zona case sparse lungo la Via Porto Botte sino alle porte di Palmas. Qui le fiamme hanno ripreso il loro percorso, lo stesso segnato da un incendio dalla parte opposta, la scorsa settimana. In questo caso si è rivelato provvidenziale l’intervento dell’elicottero partito da Pula che ha rallentato il fronte dell’incendio, alimentato dalle forti raffiche di maestrale. A terra, alle squadre che si erano appena trasferite da Calasetta, si sono aggiunti i volontari di Terreseo. Forte preoccupazione da parte dei residenti che per precauzione si sono allontanati dalle case. Due fienili sono stati completamente distrutti dal fuoco, alimentato anche dalle balle conservate all’interno e diversi ettari di vegetazione andati in cenere. Anche qui non si esclude l’origine dolosa.

