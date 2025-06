Case assediate dalle fiamme 

Si sono levate fiamme altissime, ieri, nel primo pomeriggio, a Preda Istrada. Nel quartiere, poco dopo mezzogiorno, è divampato un grosso incendio tra le vie Lollove e Priamo Gallisai che si è propagato in un attimo e ha minacciato le abitazioni circostanti, riuscendo persino a lambire la zona abitata di Sa ’e Manca e il muro di cinta del cimitero. Le fiamme si sono spinte verso le case e il cimitero, facendo vivere attimi di terrore ai residenti.

Paura

È cominciata la stagione degli incendi, e quella che dovrebbe essere una stagione di “vacanze spensierate” si rivela, anche quest’anno, un problema. Un film già visto che sembra non avere mai fine. Le fiamme, aiutate dal vento, hanno viaggiato velocissime e hanno invaso un lungo tratto del quartiere, arrivando fino al camposanto. Sarebbe potuta andare molto peggio, ma grazie all’immediato intervento di due elicotteri del Corpo forestale di Farcana e Anela, dei vigili urbani, delle squadre dei Vigili del fuoco, dell’agenzia Forestas e della Protezione civile, che hanno lavorato incessantemente per spegnere l’incendio, si è riusciti in tempi piuttosto brevi a evitare che le fiamme prendessero il sopravvento anche sulle abitazioni.

Maestrale

Il fumo è stato percepito in tutto il capoluogo barbaricino, agevolato dal maestrale. Il lavoro di spegnimento è stato reso difficile infatti dalla velocità con cui le fiamme avanzavano, alimentate proprio dal vento e dalla vegetazione secca, in una zona non troppo distante dal centro storico ma che si sviluppa su ampi spazi di campagna dove le case sono comunque tante.

Gli abitanti sono usciti spontaneamente dalle proprie dimore e sono stati messi subito in sicurezza dai Vigili del fuoco che riportano i momenti dell’intervento, mentre viene effettuato: «Dalle ore 13 tre squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate per un incendio in località Preda Istrada - comunicano - L’incendio si è sviluppato velocemente, spinto dal vento e dalla vegetazione secca, e ha lambito diverse abitazioni. L’intervento tempestivo delle squadre, coadiuvate dai colleghi della forestale, volontari di protezione civile e dall’elicottero partito dalla base di Farcana, ha permesso di controllare l’incendio ed evitare che questo investisse le abitazioni».

Allarme cessato

Già nel pomeriggio la situazione era sotto controllo. Ma la paura che la situazione degenerasse è durata a lungo. La zona è abitata per lo più da anziani e famiglie che, già in difficoltà per l’assenza di servizi nel quartiere, necessitano di spostarsi in maniera costante, con tutto quello che comporta. Tutti, ieri, hanno vissuto momenti di autentico terrore, insieme ai loro familiari. Esprime gratitudine il neo sindaco Emiliano Fenu, al suo battesimo del fuoco. Fenu si è recato di corsa sul posto: «Grazie alle forze intervenute che con il loro lavoro solerte e professionale sono riuscite a evitare il peggio», ha detto il primo cittadino, che ha seguito le operazioni con la sala operativa della Protezione civile. Le squadre hanno poi proseguito le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei terreni intorno alle abitazioni e della superficie colpita.

Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, ma secondo una prima ricostruzione il rogo sarebbe partito da un palo della luce in via Gallisai forse a causa di un guasto o un cortocircuito.

RIPRODUZIONE RISERVATA