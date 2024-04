Case, arriva il kit per le benedizioni fai da te 

La sfilza di divieti affissi al portone di legno massiccio potrebbe forse scoraggiare i devoti dalla fede vacillante, ma nella parrocchia di via Is Mirrionis - intitolata ai Santissimi Pietro e Paolo - la parola di Dio arriva anche via social.

Nessuna consegna a domicilio, per il kit per la benedizione fai da te della casa: per il ritiro basta presentarsi a partire dalle 17 nel regno di don Chicco Locci, un prete 2.0 evidentemente al passo con i tempi. Qualche mala lingua, a dire il vero, ha avuto parole poco carine per queste forme moderne di religiosità. Arrivando persino a insinuare che per le boccette sacre fosse stabilito un tariffario. Ma don Chicco, senza perdere la calma, smentisce con forza: «Sciocchezze, i parrocchiani sono contenti, nessuno si è mai lamentato».

Il kit

“Pace a voi tutti che siete in Cristo”, si legge nella bustina trasparente con l'immagine di Cristo. Dentro c'è tutto l'occorrente per procedere in autonomia alla benedizione della propria abitazione: la boccetta d'acqua benedetta e le istruzioni per procedere con il rito. «Uno dei genitori o entrambi, dividendosi i compiti, guida la preghiera comune, o anche un altro membro della famiglia scelto per questo», viene spiegato. «È opportuno mettere l'acqua santa in una ciottolina e metterci dentro un rametto verde o un fiore da usare per benedire». Seguono preghiere e formule da recitare, ma nulla di troppo complicato. «Un'usanza iniziata nei tempi del Covid e poi proseguita per via di alcuni problemi di salute che mi impediscono di stare molto tempo in piedi», spiega il sacerdote moderno («Se lo pensa lo scriva pure, ma non credo di fare qualcosa di straordinari o») e dalla battuta pronta.

Rigore e social

Non sarà magari straordinario, ma insolito lo è di certo trovare un sacerdote presente in tutti i social. Perché don Chicco, ha un account su TikTok, la pagina su Facebook e su Intsagram, e ha anche creato una chat su WhatsApp: ha raccolto i suoi parrocchiani e trasmette in diretta la messa e le adorazioni. «Un modo per raggiungere anche gli anziani e chi per ragioni di salute non può assistere di persona alle celebrazioni, e anche per dare un'immagine della chiesa vicina alla gente». Ma su alcuni punti non transige, e li ha fatti mettere nero su bianco nel portone: «Per favore, mentre entri nella casa del Signore assicurati di aver spento il cellulare», l'ingresso agli animali non è consentito, così come gonne o pantaloni corti e le spalle scoperte. Men che meno il costume da bagno: «In passato è capitato anche questo». Così ha deciso di mettere a disposizione i foulard per chi mostra troppe nudità.

Il quartiere

L'iPhone sulla scrivania («sono un prete di campagna, è un modello vecchio»), 10mila fedeli sotto la sua giurisdizione e ventidue anni alla guida della chiesa nata e cresciuta in un quartiere - Is Mirrionis - non tra i più facili. «È certamente cambiato. Ciò che si nota con prepotenza è il drastico calo di bambini e giovani. Quando sono arrivato avevo 260 iscritti al catechismo, adesso sessanta circa», racconta. «Ma lo capisco, al giorno d'oggi fare un figlio è complesso, sia per la difficoltà di trovare un lavoro stabile sia perché la società è cambiata. Basta pensare ai tanti episodi di bullismo che nelle scuole hanno spesso per vittime e carnefici giovanissimi». Prima di dedicarsi alla diretta osserva con orgoglio la facciata rifatta a nuovo: un'altra sua piccola vittoria, ottenuta dopo sette anni di battaglia legale con il Comune (che riteneva il progetto non adatto a un quartiere definito dalla funzionaria degradato) , e il Tar che gli ha dato ragione. Così, nel portone dei divieti, ha sbadatamente dimenticato di togliere la nota che gli ha concesso il permesso di costruire.

RIPRODUZIONE RISERVATA