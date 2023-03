Case Area, un’altra beffa per gli inquilini 

Mancavano tre giorni a Natale quando Area tre mesi fece una promessa ad amministratori e cittadini di Carbonia: incontrare quasi ogni settimana gli inquilini disperati per le condizioni di abbandono di tanti alloggi popolari. La promessa è stata mantenuta, gli incontri (spesso favoriti dai consiglieri comunali) avvengono, i dirigenti prendono nota di tutto, ma è della fase due che non c’è (quasi) traccia: gli interventi di manutenzione restano in larga misura un sogno.

Gli inquilini

Un incubo che assilla inquilini (in regola con gli affitti: quindi non regge neppure la giustificazione che siamo morosi) che in alcuni casi chiedono inutilmente lavori da anni. Come per Sonia Desogus, 28enne di Bacu Abis, la cui casa popolare di vico Porto Ferraio ha da 10 anni una caratteristica odiosa: «Sale umidità dal pavimento in mattonelle in cemento stile anni ‘70 – racconta – si diffonde soprattutto davanti alla cucina e ho già buttato un divano e un tavolo: i tecnici di Area mi hanno detto che servono molti soldi». È grosso modo la stessa spiegazione che si si è sentito dire Isidoro Cifelli, 56, palazzoni prossimi a piazza Rinascita, alle prese da svariati anni con finestre in legno tenute in piedi da corde e nastro adesivo: «La prima segnalazione è del 2009, poi quando mi sono lamentato anche tramite la stampa è venuto un tecnico per un sopralluogo e ha detto che forse la relazione dei vigili del fuoco era esagerata e che gli infissi si potevano aggiustare: ho trattenuto a stento l’ira».

Cortoghiana

A Cortoghiana, in via Magaldi, in una palazzina con gli infissi originali degli anni ’40-’50, c’è tutta la disperazione di Erica Steri, 47: «Quando piove gronda l’umidità come se piovesse al punto che ho dovuto cambiare gli arredi due volte, e nel bagno non è stato installato neppure il bidet per una questione di spazi».