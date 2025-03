Case Area, stanziati 55milioni di euro  

Dopo proteste, denunce e lamentele arriva una prima risposta per le migliaia di inquilini che risiedono negli alloggi di proprietà di Area. Una notizia particolarmente attesa in tutto il Sulcis Iglesiente, comunicata ieri mattia a Carbonia durante un incontro tra i sindaci, Matteo Sestu (amministratore unico di Area) e l’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu: sono stati stanziati 55 milioni di euro per garantire le manutenzioni di tutto il patrimonio di edilizia residenziale pubblica in undici Comuni.

La Regione

«L’obiettivo fondamentale è quello di garantire dignità e serenità ai cittadini e alle cittadine che abitano negli alloggi Erp in tempi ragionevolmente brevi – ha detto l’assessore – recentemente abbiamo avviato un programma straordinario sulle manutenzioni del patrimonio immobiliare di Area, per soddisfare l’esigenza improcrastinabile di interventi per la messa in sicurezza di numerose situazioni di precaria condizione statica degli edifici». Per l’intero patrimonio regionale sono stati reperiti 230 milioni di euro dai fondi dell’accordo per la Coesione 2021-27. Gli interventi interessano numerose città e paesi dell’Isola. Nel Sulcis Iglesiente negli ultimi anni centinaia di inquilini hanno protestato per le carenze nelle manutenzioni e per pessime condizioni di centinaia di appartamenti. La notizia è stata salutata con grande soddisfazione dai sindaci presenti all’incontro.

I finanziamenti

«Riguardo la distribuzione delle risorse per ciascun Comune – si legge in un comunicato diffuso ieri al termine dell’incontro – con firma dei contratti e inizio lavori previsto entro il 2025, a Carbonia andranno 6 milioni per gli edifici di via Dalmazia; a Iglesias 4,4 milioni per gli stabili di piazza Giovanni XXIII e via Aldo Moro; a Sant’Antioco sono destinati 2,2 milioni per gli immobili di via Baden Powell e via Metteotti. Gli ulteriori circa 43 milioni di euro, da programmare, saranno finalizzati alla realizzazione di interventi nei seguenti Comuni: Carbonia (20 milioni), Iglesias (11 milioni), Portoscuso (2,1 milioni), S. Giovanni Suergiu (2,5 milioni), Tratalias (1,5 milioni), Domusnovas (1,5 milioni), Gonnesa (1,2 milioni), Perdaxius (1,5 milioni), Santadi (1,2 milioni), Musei (600 mila)».«È opportuno sottolineare che, dai dati forniti dal Servizio Edilizia Residenziale Pubblica della Regione, con riferimento all’Unità Territoriale di Carbonia – evidenzia l’assessore Antonio Piu - ci sono interventi attivi o appena conclusi per un importo totale pari a circa 38 milioni, ricadenti in vari programmi, quali, a titolo esemplificativo, il Piano nazionale complementare al Pnrr». (f. p.)

