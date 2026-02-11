VaiOnline
Serramanna.
12 febbraio 2026 alle 00:30

Case Area, si spera nel riscatto 

Si muove, finalmente, qualcosa sul caso degli alloggi Erp di proprietà dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa che non possono esseri alienate perché Area non ha la piena proprietà delle superfici. «Il procedimento è stato avviato e in questa fase gli uffici stanno trasmettendo i documenti per la regolarizzazione dello status delle cinque aree intestate ancora al Comune per le quali non era stato possibile perfezionare, come era avvenuto per il resto dei terreni, gli atti di cessione ad Area», spiega il sindaco di Serramanna Gabriele Littera. A Serramanna il caso delle case Erp di Area, al centro di un vero e proprio cortocircuito burocratico, era emerso a ottobre del 2025, quando il sindaco era stato chiamato a rispondere a un’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Carlo Pahler.

«Nel Comune di Serramanna insistono alcuni alloggi Erp, per i quali diversi cittadini, a partire dal 2021, hanno inoltrato formale richiesta per l’acquisto degli alloggi, ma la mancata attivazione della procedura di cessione delle aree dal Comune ad Area impedisce agli interessati di diventare legittimi proprietari dell’immobile», scriveva Pahler nel documento. Le case dell’ex Iacp ora di proprietà di Area, erano state costruite oltre 45 anni fa nelle aree espropriate dal Comune in via Di Vittorio. Decine di alloggi che, negli anni, erano stati concessi in locazione dall’ex Iacp ad altrettante famiglie aventi diritto. Il pasticcio burocratico è emerso quando diversi assegnatari hanno manifestato la volontà di acquistare, come prevedeva il contratto di assegnazione con diritto di riscatto, ma hanno incontrato il no di Area. Insomma: l’Azienda non sarebbe proprietaria delle aree (anacronisticamente classificate in catasto ancora come terreni agricoli) su cui sono state costruite le case e la vendita non può essere perfezionata. «Per la metà dei terreni di via Di Vittorio, dove furono costruite le case popolari, l’atto venne perfezionato negli anni 80, per l’altra metà non c’è mai stato il rogito e Area non può per questo procedere alla vendita degli alloggi. L’amministrazione si impegna ad aprire un tavolo tecnico con Area per procedere alla stipula degli atti che saranno perfezionati entro l’anno», aveva detto a ottobre scorso il sindaco Littera. «Ad oggi non è stato fatto nulla, e noi non possiamo acquistare l’alloggio assegnatoci nel 1979, e per il quale paghiamo un canone di 270 euro al mese», dicono i residenti, che sognano una casa di proprietà. Ancora il sindaco Littera: «Si stanno trasmettendo i documenti per la regolarizzazione e arrivare presto alla stipula degli atti». ( ig. pil. )

