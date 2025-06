Case Area, “sconto” sugli affitti 

Area ammette che certi affitti sono inadeguati rispetto alle condizioni degli alloggi, concede facoltà di installare i climatizzatori, e intanto pure il Comune fa la sua parte asfaltando strade di accesso. Nel nuovo rione di via Suor Anna Lucia, dopo anni di attesa, questa tarda primavera porta qualche buona notizia. Il quartiere è sorto poco meno di 10 anni fa, conta 60 alloggi a canone concordato (alcuni affitti schizzano sino a 450 euro al mese) che Area ha realizzato col programma nazionale “20.000 alloggi”. Ma i problemi non sono pochi: manutenzioni a rilento, solare termico decollato tardissimo, illuminazione pubblica carente, strada di accesso (via Ogliastra) ricoperta di buche.

Intervento di Area

Dopo un sopralluogo del nuovo direttore generale di Area Matteo Sestu (ex consigliere comunale che più volte si è occupato dei problemi di Area), l’azienda ha posto nero su bianco pochi giorni fa delle contromisure: «Occorre individuare eventuali correttivi – scrive Matteo Sestu – nei parametri usati per calcolare gli affitti perché attualmente le caratteristiche degli alloggi potrebbero non giustificare più l’applicazione dell’attuale canone». E non solo: il massimo dirigente regionale ha anche chiesto agli uffici di «autorizzare in via temporanea agli inquilini l’installazione di impianti di climatizzazione». Gli inquilini avrebbero potuto farlo, ma con una trafila lunghissima che invece ora sarà snellita. «Auspicio più che giusto – fa notare Alessandro Pani, un residente – ma con la speranza che si tratti di riduzioni considerevoli e che gli uffici accolgano davvero le indicazioni perentorie degli amministratori».

Gli inquilini

È fiduciosa Claudia Pes: «Era evidente da anni che quelli applicati in questo rione in alcuni casi superino quelli di libero mercato: sapevano sin dall’inizio che non erano canoni popolari ma c’è un limite a tutto». Lo ribadisce pure Ivan Masala: «Non neghiamo l'impegno che ora è stato posto nero su bianco dopo sette anni di promesse vane e durante i quali invece gli affitti sono pure aumentati». Anche il Comune da qualche giorno sta facendo la sua parte: per arrivare in via Suor Anna Lucia Piredda occorre transitare in via Ogliastra e via Deffenu: erano in condizioni pessime, costellate di buche. «Queste due strade – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - rientravano nel piano di riqualificazione: abbiamo già speso 3 milioni per oltre dieci chilometri fra centro, periferia e frazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA