«Case Area, intervenga il prefetto» 

Nella palazzina di via Milano 9, l’ultimo sopralluogo alla presenza del comandante dei carabinieri di Guspini, fa emergere una situazione molto preoccupante che necessità di interventi urgenti e nonostante i tecnici di Area abbiano accertato gravi problemi strutturali alle coperture la risposta al Comune è sempre la medesima: «Non ci sono fondi di bilancio per intervenire». Nell’alloggio di via Cagliari 20, più volte la signora Maria Angela Scanu ha segnalato situazioni di assoluto degrado, con pavimenti che saltano e infissi senza vetri, da oltre vent’anni. In via Alessandrini 5, una donna ottantatreenne vive ormai imprigionata nel suo alloggio al quarto piano da cui non può uscire poiché l’ascensore è guasto, con gravi limiti, come il non potersi recare ad effettuare visite mediche che, data l’età, sono necessarie e vitali.

La lettera firmata dall’assessora all’edilizia pubblica residenziale, Stefania Atzei, a nome dell’amministrazione comunale ha, tra i destinatari, anche il Presidente della Regione, Christian Solinas, l’assessore regionale ai lavori pubblici, oltre che i vertici di Area e il comandante dei carabinieri del paese montano. Nella missiva vengono evidenziati i casi limite che arrivano dalle segnalazioni dei cittadini. «Sono davvero numerose le richieste di aiuto che quotidianamente pervengono al Comune, l’elenco sarebbe lunghissimo», così scrive l’assessora. Le segnalazioni talvolta riguardano situazioni che durano anche da più di dieci anni. «Da parte di Area silenzio. Non ci sono risorse economiche per far fronte a queste problematiche, questa la risposta ufficiale. Un silenzio che pesa e che si riversa sulla povera gente, sui fragili, su chi non riesce, alle volte, a garantirsi nemmeno un pasto al giorno», riporta ancora Atzei.

Il silenzio dell’agenzia Area sulla situazione delle case popolari guspinesi ha spinto l’amministrazione guidata da Giuseppe De Fanti a chiedere l’intervento del prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis. Tra gli alloggi, ce ne sarebbero alcuni al limite dell’abitabilità. In altri, questo limite è stato ormai superato e le condizioni di sicurezza sarebbero scarse, con terrazzi spesso allagati, infiltrazioni dalle coperture e tetti dissestati, pilastri, muffa negli ambienti, distacco di parti pericolanti da soffitti e cornicioni, ascensori bloccati. A Guspini ci sono, in più, una trentina di alloggi liberi che potrebbero - a detta del Comune - essere riassegnati.

Il silenzio

La lettera firmata dall’assessora all’edilizia pubblica residenziale, Stefania Atzei, a nome dell’amministrazione comunale ha, tra i destinatari, anche il Presidente della Regione, Christian Solinas, l’assessore regionale ai lavori pubblici, oltre che i vertici di Area e il comandante dei carabinieri del paese montano. Nella missiva vengono evidenziati i casi limite che arrivano dalle segnalazioni dei cittadini. «Sono davvero numerose le richieste di aiuto che quotidianamente pervengono al Comune, l’elenco sarebbe lunghissimo», così scrive l’assessora. Le segnalazioni talvolta riguardano situazioni che durano anche da più di dieci anni. «Da parte di Area silenzio. Non ci sono risorse economiche per far fronte a queste problematiche, questa la risposta ufficiale. Un silenzio che pesa e che si riversa sulla povera gente, sui fragili, su chi non riesce, alle volte, a garantirsi nemmeno un pasto al giorno», riporta ancora Atzei.

I casi

Nella palazzina di via Milano 9, l’ultimo sopralluogo alla presenza del comandante dei carabinieri di Guspini, fa emergere una situazione molto preoccupante che necessità di interventi urgenti e nonostante i tecnici di Area abbiano accertato gravi problemi strutturali alle coperture la risposta al Comune è sempre la medesima: «Non ci sono fondi di bilancio per intervenire». Nell’alloggio di via Cagliari 20, più volte la signora Maria Angela Scanu ha segnalato situazioni di assoluto degrado, con pavimenti che saltano e infissi senza vetri, da oltre vent’anni. In via Alessandrini 5, una donna ottantatreenne vive ormai imprigionata nel suo alloggio al quarto piano da cui non può uscire poiché l’ascensore è guasto, con gravi limiti, come il non potersi recare ad effettuare visite mediche che, data l’età, sono necessarie e vitali.

L’appello

«Non possiamo non occuparci di loro, non possiamo rivolgere lo sguardo altrove, non possiamo essere inermi e indifferenti di fronte a tante difficoltà, la situazione è drammatica, chi chiede aiuto vive un disagio economico e sociale di non poco conto a cui si sommano difficoltà date da eventuali malattie, solitudine e l’umiliazione di essere privati della dignità di essere considerati persone meritevoli di attenzione. Abbandonati al loro destino». Queste le parole dell’assessora che con la sua lettera chiede l’intervento immediato del prefetto per scongiurare possibili sciagure e drastiche conseguenze a causa dell’assenza assoluta di manutenzioni straordinarie. Tra le criticità, anche la mancata assegnazione degli alloggi liberi, circa una trentina. Alcuni di essi dovrebbero essere in lista per una ristrutturazione. «Assegnandoli, dato il numero ormai esiguo delle famiglie presenti in graduatoria, potremmo essere in grado di soddisfarle tutte», conclude l’assessora comunale Atzei.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata