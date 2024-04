«Case Area in stato di abbandono» 

Erba alta, case libere non assegnate ai cittadini, contratto di quartiere non avviato. Sono alcuni dei tanti problemi dell’interminabile conflitto esistente tra Area e gli abitanti di Carbonia. A lamentarsi, con il sostegno di diversi consiglieri comunali in particolare di maggioranza, sono i cittadini. Per Alessandro Vacca, cinquant’anni: «una parte di Corso Iglesias, per la precisione i primi quattro palazzi a partire dall’omonima Piazza a salire, sono invasi di erbacce e lasciati in stato di abbandono. Più volte abbiamo fatto richiesta ma siamo lasciati soli, mentre ci sarebbe bisogno di una programmazione che mantenga il tutto in stato di decoro. Da non sottovalutare la necessità di un intervento di derattizzazione, visto che spesso i topi arrivano fino ai cornicioni del primo piano».

La protesta

Dall’altra parte della città, nel Lotto B, la situazione non cambia. Pierangelo Lai, classe 1948 e invalido al cento per cento: «Siamo costretti a vivere in 4 in 35 metri quadri. Da anni stiamo chiedendo di poter acquisire un’altra parte del camerone abbandonata, ma ad oggi tutto è fermo. Non ce la faccio più”. I consiglieri comunali si schierano dalla parte dei cittadini. Diego Fronterrè della lista Pietro Morittu Sindaco è infuriato: «Per quanto riguarda la situazione di corso Iglesias Area è sorda. Ma i problemi sono anche altri. Ci sono tante case vuote che non vengono assegnate. Spesso i cittadini si sono offerti di fare loro le manutenzioni ma gli viene impedito. Da segnalare che la mancata assegnazione può contribuire ad alimentare la pessima abitudine dell’occupazione abusiva delle abitazioni». Protesta anche Giacomo Guadagnini, capogruppo del Pd: «Per il lotto B esiste da oltre 15 anni il contratto di quartiere 2 che prevedeva un intervento di poco meno di 3 milioni 600 mila euro per circa 40 cameroni. Il progetto esecutivo doveva essere pronto entro settembre 2022 ma ad oggi i cittadini non sanno niente. Si stanno costringendo queste persone ad una vita non dignitosa. Molti imprenditori stanno chiedendo ad Area di acquistare degli edifici per avviare nuove attività produttive ma non ottengono risposte».

L’agenzia regionale

L’agenzia regionale per l’edilizia abitativa, con il suo direttore generale Cristian Filippo Riu, risponde punto su punto. «Per quanto riguarda lo sfalcio, gli interventi nelle aree di pertinenza condominiale vanno eseguiti dagli abitanti mentre per quanto di nostra competenza sono state avviate le procedure per realizzare tutto entro il primo giugno. Passando alle manutenzione delle abitazioni sino a poco tempo non avevamo le risorse necessarie per le attività manutentive. Nelle scorse settimane la giunta regionale ha approvato una delibera che conferisce all’ambito territoriale di Carbonia 8 milioni di euro. Ora lavoreremo per dare gambe a questo stanziamento. Infine sul quartiere di Contratto 2 stiamo lavorando per rispettare il crono programma».

RIPRODUZIONE RISERVATA