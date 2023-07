Case Area, assalto degli abusivi 

Nel rione di via Suor Anna Lucia la situazione precipita: dopo l’occupazione abusiva giovedì notte e ieri pomeriggio di due appartamenti Area da parte di due famiglie della comunità rom, ieri notte è stato occupato un terzo immobile. Stavolta, blitz ad opera di una coppia di ragazzi sardi. E nel quartiere, dove è stata sottoscritta una petizione che chiede l’immediato ripristino della legalità a prescindere da chi siano gli autori delle occupazioni abusive, cresce la tensione: si teme che a giorni possano essere presi di mira anche gli altri 6-7 appartamenti che l’azienda regionale edilizia abitativa non è ancora riuscita ad assegnare.

Sorveglianza

Al momento infatti (ma forse è solo questione di ore) non c’è sorveglianza nonostante il Comune, di fatto sostituendosi ad Area nonostante le case non gli appartengano, abbia deciso di istituire con estrema urgenza un servizio di sorveglianza armata per cercare di arginare subito il fenomeno. «Per ora ci sostituiamo ad Area – dice il sindaco Pietro Morittu – abbiamo chiesto la convocazione del comitato di ordine e sicurezza pubblica, verremo sentiti dal prefetto forse martedì ma è chiaro che ognuno si assumerà le proprie responsabilità». Anche ieri sono intervenuti la polizia municipale che, coordinata dal comandante Andrea Usai, sta garantendo un monitoraggio costante della situazione, più polizia e carabinieri.

Il quartiere

Non si tratta di case popolari ma di case a canone concordato iniziate a costruire una quindicina di anni fa fra mille traversie, in alcuni casi non del tutto superate. Una ventina di alloggi sono su due piani con giardino e affitti decisamente alti (sino a 440 euro al mese), le altre più ridotte e con affitti di circa 200 euro. Una decina di alloggi sono da anni vuoti «perché Area – contesta l’assessore comunale alle Politiche per la casa Piero Porcu – non si decide a modificare il bando rendendolo più appetibile: le occupazioni abusive sono un reato da condannare senza esitazione, ma è incomprensibile anche la lentezza di Area».

Ora il rischio è che vengano occupati pure gli altri alloggi sfitti: «Non appena avremo i nomi degli abusivi – dice Cristian Riu, direttore generale di Area – scatterà la denuncia in Procura». Sulla vicenda interviene anche il consigliere comunale Daniele Mele che per anni cerca di fare da tramite fra inquilini e Area: «La legalità va ripristinata subito, ma purtroppo vista la crisi di alloggi quanto sta accadendo era prevedibile».

