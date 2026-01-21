Case Area a rischio crollo a Col di Lana 

Infiltrazioni d’acqua, muffa, pavimenti che cedono e timori per la stabilità delle strutture. È la situazione denunciata da diversi residenti delle case Area di via Rosario Angelo Livatino, nel quartiere di Col di Lana a Iglesias, che raccontano disagi ormai cronici e mai risolti, nonostante segnalazioni e interventi parziali.

Gli interni

A mostrare le condizioni più critiche è Giorgio Cocco, residente da oltre dieci anni nel complesso. All’interno della sua abitazione, in particolare nel bagno, il degrado è evidente: pavimenti inclinati, legno marcio e intonaco che si stacca dal soffitto.«Qui cade tutto – spiega Cocco – mi piove letteralmente addosso mentre uso il bagno. Il pavimento sta cedendo e il legno è marcio. Non è normale».Cocco racconta anche i danni alla terrazza, peggiorati dopo il forte vento delle ultime settimane. «Il marmo si è spaccato e sollevato. Sotto la terrazza c’è la camera da letto del vicino: se cede, il rischio è serio». Per paura di un crollo, l’uomo ha cambiato le sue abitudini quotidiane: «Dormo sul divano perché è il punto che ritengo più sicuro. Nella camera da letto non mi sento tranquillo».Oltre ai problemi strutturali, c’è anche una questione sanitaria: «C’è muffa ovunque e poca aria. Io sono asmatico e in certe stanze non posso stare». Disagi simili vengono segnalati anche da altri residenti, come Gino Baraglia, che racconta infiltrazioni continue: «Quando piove entra l’acqua in casa, arriva fino alla camera e poi scende in cucina, passando per gli interruttori. Abbiamo provato a chiamare Area, ma spesso non rispondono. L’unica cosa che arriva puntuale sono le richieste di pagamento». Un’altra testimonianza è quella di Diouf Modou Farba, anch’egli residente nelle case Area. Nel suo appartamento l’umidità sta compromettendo le pareti in cartongesso. «Il muro si sta gonfiando e rompendo, sta cedendo tutto - spiega, mostrando crepe e parti deteriorate -. Con l’umidità arrivano pure le blatte».La richiesta è di un intervento strutturale e definitivo da parte di Area e degli enti competenti.

L’opposizione

Qualche settimana fa, il consigliere di minoranza Antonio Zedde si è recato di persona a verificare la situazione delle abitazioni della via: «Sono rimasto scioccato dalla mole di muffa presente nelle case, così come dalla situazione abitativa di una signora anziana, costretta a vivere su due livelli. Ma non si tratta di un caso isolato. Altre abitazioni Area a Iglesias si trovano in condizioni critiche e indegne di un Paese civile. Garantire il diritto a un alloggio dignitoso non è un favore, ma un dovere istituzionale. Il Comune ha l’obbligo morale e politico di intervenire con urgenza». Tuttavia, dal Comune fanno sapere che a occuparsi delle manutenzioni sono direttamente gli uffici che fanno capo ad Area da cui arriva una risposta tramite l’amministratore unico Matteo Sestu: «Già fatto uno studio sulle problematiche e seguiti interventi per circa 300 mila euro – spiega – Da allora, a parte qualche segnalazione immediatamente presa in carico, non abbiamo più avuto, al protocollo, notizia di ulteriori problemi.Siamo quindi disponibili ad effettuare nuovi sopralluoghi. Invitiamo i residenti a inviarci le richieste di intervento, ci impegneremo ad intervenire».

