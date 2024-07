Case ancora inagibili dopo l’esplosione 

I feriti erano stati due nella terribile esplosione in centro a Laconi. Uno è ancora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Sassari, l’altro invece era stato dimesso ma non è potuto rientrare nella casa sua ancora inagibile. Il Comune di Laconi ha urgente bisogno di risorse per ristrutturare “Casa Scalas”, l’immobile comunale di via Sant’Ambrogio dove il 12 aprile scorso c’era stata un’esplosione dovuta con molta probabilità a una fuga di gas: crollarono i muri interni e il solaio. Il sindaco ha chiesto aiuto alla Regione per poter rendere nuovamente fruibili le case.

La richiesta

Ieri Salvatore Argiolas ha inviato una nota alla presidente della Regione Alessandra Todde e all’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu. «Da una prima relazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale la stima dei danni ammonterebbe a circa 150mila euro - si legge nel documento firmato dal primo cittadino — condizione minima per il ripristino della fruibilità dei due appartamenti completamenti danneggiati».

L’immobile

L’edificio, ristrutturato tra il 2014 e il 2015, ospita cinque appartamenti destinati all’edilizia abitativa a canone sociale, tutti occupati fin dal 2017. «L’esplosione di tre mesi fa però ha reso inagibili due dei cinque appartamenti - ha scritto il primo cittadino - Gli altri tre presentano problemi strutturali ma sono attualmente occupati dalle famiglie assegnatarie. L’amministrazione comunale è prontamente intervenuta con risorse proprie per una prima messa in sicurezza dell’immobile. Un modo per garantire la permanenza delle famiglie nei tre appartamenti meno danneggiati. Ma non abbiamo certamente i fondi per la completa ristrutturazione degli altri due completamente inagibili». E ancora: «Chiedo una doverosa valutazione della relazione e del computo metrico, per ipotizzare un finanziamento regionale per il ripristino della situazione. Restiamo in attesa di un riscontro» conclude il sindaco.

RIPRODUZIONE RISERVATA