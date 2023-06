Case allagate durante il temporale 

Non si placa l’ondata di maltempo nel Sulcis. Preoccupazione e tanta paura ieri pomeriggio a Narcao, dove si è abbattuto un violento temporale. Le strade del paese si sono trasformate in fiumi e non sono mancati i disagi per cittadini. Nella frazione di Rio Murtas i volontari della protezione civile hanno effettuato diversi interventi. Tantissime le richieste di intervento per i vigili del fuoco.

Preoccupazione anche a Sant’Anna Arresi. «Abbiamo paura, non ne possiamo più, dobbiamo arrivare a piangere un'altra vittima in paese, prima che si mettano in sicurezza i corsi d’acqua?», dice Cristina Manca, residente nella frazione di Is Domus.

«Abbiamo rischiato di perdere due autovetture – commenta - siamo quelli che subiscono sempre più danni. Il rio Su Fonnesu che passa sotto la 195 e sotto la via Coghinas con il piccolo ponte presente, fa da tappo, andrebbe sistemato una volta per tutte». (f. m. – m. g. p.)

