Case affittate in nero: 12 denunce 

E con l’estate alle porte, i vacanzieri hanno già preso d’assalto la Sardegna e in particolare Cagliari e le principali località del sud dell’Isola, non solo costiere. Uno dei mercati più attivi è quello dell’affitto delle case, compreso quello in nero che garantisce prezzi più bassi perché illegale. I finanzieri hanno così avviato delle indagini per risalire a una serie di proprietari di abitazioni e villette destinate all’affitto a turisti per verificare l’esistenza di contratti registrati regolarmente. Dall’analisi degli annunci sui siti e sulle piattaforme online, con annunci e prezzi delle case vacanza, si è arrivati a numerosi soggetti su cui sono stati fatti tutti gli accertamenti fiscali. E le irregolarità non sono mancate.

L’attività della Guardia di Finanza è scattata da alcuni mesi e verrà rafforzata in vista del periodo estivo, quando il turismo cresce e gli arrivi di vacanzieri in cerca di sistemazione sono numerosi. E a tutela di chi rispetta le regole, depositando contratti d’affitto e pagando tutte le tasse sulle abitazioni date ai turisti provenienti da ogni parte del Mondo, i militari delle Fiamme Gialle hanno avviato numerosi accertamenti che ora diventeranno ancora più fitti. L’obiettivo, come fanno sapere dal comando provinciale della Guardia di Finanza, «è assicurare che il settore turistico non sia inquinato ed alterato da dinamiche economiche illecite che ne modifichino gli equilibri, a scapito della libera e corretta concorrenza».

Tutto documentato: annunci su siti Internet, l’accordo e i pagamenti. Ma degli affitti incassati dalle case vacanza, al Poetto e in altre località di villeggiatura costiera del sud dell’Isola, non c’è traccia nelle dichiarazioni dei redditi. Così dodici padroni di appartamenti e villette sono stati scovati dai militari della Guardia di Finanza: completamente sconosciuti al Fisco, hanno evaso 324mila euro. Sono scattate le segnalazioni per il recupero di quanto non versato.

Le stagioni

La Rete

Le dichiarazioni

Le situazioni illegali sono state numerose e hanno riguardato dodici proprietari di case. Quasi tutti, come emerso dalle verifiche dei finanzieri, sconosciuti al Fisco oppure in caso di dichiarazione dei redditi presentata regolarmente non è stata inserita alcuna cifra dell’incasso avvenuto dall’affitto. Perché le locazioni sono state accertate dai militari delle Fiamme Gialle, facendo emergere i casi di evasione fiscale. In media i dodici “furbetti” non hanno dichiarato 27mila euro a testa. I proprietari gestivano in tutto, sempre secondo quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, un centinaio di abitazioni inserite nei principali siti che propongono case in affitto per finalità turistiche. Le attività di controllo, fanno sapere dal comando provinciale, proseguiranno nelle prossime settimane e anzi verranno potenziate proprio in vista dei mesi più caldi, con l’aumento delle richieste di case vacanza in affitto.

© Riproduzione riservata