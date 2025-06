Case abbandonate, nuovo allarme crolli 

Continua l’agonia silenziosa delle vecchie domus che si sgretolano nel centro storico della città. Questa volta è toccato a una casa in via Bergamo: il portone si è piegato su se stesso e per fortuna ha ceduto verso l’interno e non sulla strada con il rischio di finire addosso a qualche passante.

La casa, è abbandonata da anni e a dare problemi è anche la folta vegetazione fatta di alberi e arbusti che escono dal cortile, così fitti che hanno nascosto alla vista anche l’abitazione. Un po’ quello che era successo a Villa Fadda in via Marconi, dove la curatrice fallimentare aveva dovuto predisporre un intervento urgente di taglio della vegetazione per evitare rischi all’incolumità pubblica.

Nel giro di poche settimane la zona tra via Porcu e piazza Sant’Elena è diventata così il cimitero delle vecchie domus. Nei giorni scorsi un’ordinanza aveva imposto l’immediata messa in sicurezza di un vecchio stabile tra piazza Sant’Elena e via D’Annunzio che ha perso mattoni e calcinacci caduti sulla strada e poco prima la stessa sorte era toccata all’ex gelateria Xaxa in via Marconi, poco dopo il sagrato della basilica dove ci sono ancora le transenne a circondare la zona a rischio. Anche in questo caso era arrivata l’ordinanza degli uffici per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA