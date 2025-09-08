Case abbandonate, monito del sindaco 

Un ambiente più sicuro e decoroso per il centro storico di Orotelli. È la proposta lanciata dal sindaco Tonino Bosu ai proprietari degli immobili abbandonati del centro storico affinché si facciano carico della pulizia dei propri fabbricati e si occupino dello smaltimento dei rifiuti oltre alla chiusura degli accessi e messa in sicurezza degli edifici pericolanti. «Queste casupole spesso diroccate rischiano di diventare ricettacolo di degrado, rifiuti e atti vandalici, con gravi conseguenze per la sicurezza, l’igiene pubblica e il decoro del nostro paese - dice Bosu -. Qualora non si intenda più mantenere la proprietà si consiglia di valutare la possibilità di cedere l’immobile mediante vendita, donazione o comodato d’uso gratuito a vicini, confinanti o soggetti interessati». Nei casi estremi si procederà con l’avvio di provvedimenti sanzionatori. «Per gli immobili abbandonati in cui non è possibile risalire con certezza alla proprietà, si consiglia ai confinanti di mantenerli in condizioni decorose; utilizzarli, se possibile, come legnaie, depositi di attrezzi o simili, così da evitare le discariche abusive», aggiunge Bosu. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA