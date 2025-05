Case abbandonate: è allarme crolli 

Un’altra ordinanza, un altro edificio che minaccia di crollare questa volta fuori dalle mura cittadine. Il fabbricato che si affaccia su via Othoca, via Amsicora e piazza Sant’Efisio è in condizioni precarie almeno dal 2010, anno in cui fu emessa la prima diffida. Da allora sono passati 15 anni ma l’edificio è rimasto lì, immobile nel suo degrado. E dopo l’ultimo intervento dei vigili del fuoco, il sindaco Massimiliano Sanna ha intimato ai proprietari «di provvedere con urgenza, e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza, a proprie cure e spese, alla messa in sicurezza dei luoghi mediante un intervento di manutenzione straordinaria del fabbricato».

Allarme crolli

Non è un caso isolato ma l’ennesimo episodio che racconta di una città che fatica a tenere in piedi il patrimonio edilizio privato. In via Tirso un telo bianco cela da anni un pericoloso cedimento (l’ultima ordinanza di messa in sicurezza è del primo aprile); in via Santa Chiara neppure un mese fa è venuta giù una porzione di muro in ladiri di una vecchia casa campidanese. E le transenne circondano da settimane anche una vecchia abitazione in via Parpaglia.

Lo studio

E se le transenne non bastano, a certificare lo stato di cattiva conservazione degli immobili c’è anche l’ultimo studio di Confartigianato Sardegna, aggiornato al 2024, che piazza la provincia tra le peggiori dell’Isola per condizioni abitative. Il 17,9% dei quasi 70mila immobili è in pessime condizioni: una casa su cinque, insomma, rischia di trasformarsi in un rudere. Secondo i numeri messi in fila dall’associazione, quasi 48mila sono i fabbricati realizzati prima del 1981: di questi circa 11.400 verserebbero in uno stato mediocre. A questi se ne aggiungono altri 968 dei 21.700 realizzati tra il 1981 e il 2011. Dati allarmanti che si riflettono tristemente tra le vie del capoluogo: case vuote, abbandonate da anni, che non solo alimentano il degrado ma rendono anche più difficile ogni ipotesi di recupero.

L’assessore

Il patrimonio comunale non fa eccezione: casi emblematici il rudere di piazza Onroco e un’intera area di Sant’Efisio che rimbalza di anno in anno nel Piano di alienazioni. «Per quanto riguarda piazza Onroco, purtroppo la recente asta è andata deserta - spiega l’assessore al Patrimonio, Ivano Cuccu - Per gli immobili di piazza Sant’Elisio, non è escluso che il Comune decida di tenerli e di optare per un recupero».