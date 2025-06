«Case a un euro per gli americani in tutta l’Isola» 

Nell'anello di piazza Marconi le giornate scorrono sempre uguali. Calma apparente. Dai bar affacciati su quell'accogliente ritrovo ollolaese non abbandonano il sogno americano. «Ci piacerebbe accogliere gli statunitensi scontenti, quelli che non apprezzano Donald Trump», sentenzia un uomo davanti a una tazzina di caffè. «A Ollolai possono venire tutti. Le case non mancano». Dal cuore della Barbagia il progetto "case a un euro" riprende vigore. Si amplia, con il sostegno della Regione, supportato dai numeri. «Con centomila richieste, a cui si aggiungono le 40 mila legate al secondo progetto sui "nomadi digitali", vogliamo realizzare una sorta di agenzia della casa», dice Luca Columbu, fisico informatico e manager. «Un ponte tra Stati Uniti e tutta la Sardegna».

Comune immobiliarista

«Nessuna sparata in favore di microfoni e taccuini», puntualizza Francesco Columbu, quel primo cittadino che non vede l'ora di raccontare nei dettagli la sua idea virtuosa per arginare lo spopolamento e la fuga dei giovani. «Abbiamo di recente presentato alla Regione un business plan», precisa il sindaco, «con tanto di richiesta indirizzata alla presidente Alessandra Todde: un aiuto per poter realizzare quella che sarà una vera e propria "agenzia della casa".

La base resta sempre quella del progetto "case a un euro" ma tutto diventa più ambizioso. Sì, puntiamo a coinvolgere i paesi vicini e più in generale ogni centro dell'Isola. D'altronde, tutti i Comuni della nostra regione hanno abitazioni vuote o abbandonate. Tutti, poi, vivono un preoccupante calo demografico». Francesco Columbu aggiunge: «Siamo fiduciosi perché abbiamo realizzato uno "spot" per l'Isola senza precedenti, penso al sito "Live in Ollolai" che ha totalizzato oltre un milione di visualizzazioni e di cui ha parlato pure la Cnn».Fornire sostegno e consigli utili a tutte quelle persone intenzionate a cambiare vita. A chi vorrebbe abbandonare il caos delle grandi città americane per tuffarsi nel paradiso di Sardegna, fatto di quiete, natura incontaminata, buon cibo e ritmi lenti.

Ponte d'accoglienza

Ecco il messaggio che si leva da Ollolai. «La nostra "agenzia" punta a offrire un aiuto concreto a tutte quelle persone propense a trasferirsi nella nostra terra, sia in modo definitivo sia temporaneo», dichiara Luca Columbu, manager di una multinazionale americana e “nomade digitale” con fierezza. «La Regione ha mostrato subito un certo entusiasmo, vorrebbe appoggiare il nostro progetto». In che modo? «Intanto attraverso un contributo economico che ci permetterebbe di assumere delle persone da impiegare con continuità in questa avventura, per fornire assistenza a tutti quelli che sono interessati a raggiungere l'Isola. In questo modo potremmo davvero dare gambe a quel ponte tra Stati Uniti, resto del mondo e Sardegna». Poco più di mille abitanti. Un paese travolto dallo spopolamento. Ollolai sogna dunque l’America, si fa portavoce di una terra unica.

Fuga in Sardegna

«Per chi è stregato dalla politica globale», si legge nella home del sito Live in Ollolai, «è il momento di pensare a una fuga nel paradiso di Sardegna». Luca Columbu conclude: «Aria pulita, buon cibo, stile di vita sano e senza stress. Agli americani questi aspetti piacciono parecchio. Ora vogliamo garantire un'accoglienza su scala regionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA