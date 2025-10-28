VaiOnline
Capoterra.
29 ottobre 2025 alle 00:19

«Case a prezzi equi e sostenibili» 

Il sindaco Garau: 30-40 alloggi a disposizione delle giovani coppie 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Acquistare una casa a prezzi calmierati non sarà più un sogno: il Comune lancia il progetto di housing sociale che permetterà di avere una casa di proprietà anche a chi possiede un reddito basso. Tra le trenta e le quaranta abitazioni, due macrolotti da duemila metri quadri nella zona di via Lombardia: con il bando per individuare l’impresa che porterà avanti i lavori, il Comune ha dato via al progetto di costruire abitazioni a costi contenuti.

Il sostegno

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come l’iniziativa sia stata pensata per sostenere le giovani coppie o le famiglie a basso reddito: «Con questo progetto non si costruiranno case popolari, ma bivani, trivani e quadrivani di buon livello a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato. Lo scopo è quello di permettere a chi per diversi motivi, nonostante abbia un reddito, di acquistare una casa. Con il bando siamo pronti a individuare l’impresa che porterà avanti il nostro progetto». Il Comune è pronto a tirare diritto anche se il bando non andrà a buon fine. «Siamo pronti a sostenere il progetto favorendo la nascita di una cordata di imprese locali, facendo da garante con la banca, per rendere concreta l’idea che faceva parte del nostro programma elettorale – dice Garau -, l’acquisto della casa da parte dei cittadini potrebbe avvenire anche attraverso il “rent to buy”, un contratto di compravendita immobiliare che prevede il godimento del bene in qualità di affittuario e il successivo acquisto della casa. Puntiamo a realizzare una zona residenziale sullo stile dei centri del Nord Europa, con piccole aree commerciali, aree giochi per bambini a stretto contatto con le abitazioni».

Il dibattito

Per Efisio De Muru, capogruppo del Partito democratico, l’housing sociale è una soluzione per chi possiede un reddito medio basso, ma per rilanciare Capoterra occorrono anche altre misure: «Le abitazioni a prezzi inferiori a quelli di mercato saranno di sicuro importanti, ma vista la vicinanza con il capoluogo, mi chiedo perché non puntare a offrire un importante servizio anche per gli studenti universitari, realizzando alloggi per i giovani fuori sede. Fondamentale, però, resta il problema dei collegamenti, un nodo che la politica deve assolutamente sciogliere: il trasporto pubblico è un servizio fondamentale per i cittadini di tutte le età, senza il quale Capoterra rischia di continuare a perdere residenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Emergenza nelle campagne

Dermatite, bocciato l’abbattimento dei capi sani

L’Istituto Zooprofilattico di Teramo sarà sostituito da quello del Piemonte per le analisi sui bovini “salvati” 
Giuseppe Deiana
Strade di sangue

Il padre di Omar: «Enrico è un figlio, non ho rancore»

L’abbraccio tra i due, nessuna azione legale nei confronti del ragazzo alla guida 
Andrea Busia
L’allarme

«Le coste di Cagliari e Oristano potrebbero scomparire entro il 2100»

Lo studio della Società geografica italiana: litorali sommersi dall’innalzamento dei mari  
in parlamento

Ddl Concorrenza oggi in Senato

Testo presentato senza modifiche, il Governo prevede il voto di fiducia  