Case a corte, un futuro da museo 

A Guspini sono in corso i lavori di ristrutturazione delle case a corte nel cuore del centro storico: prevedono il restauro delle abitazioni, delle aie e dei portici, costeranno un milione di euro e consegneranno al paese due interessanti spazi espositivi. La casa Fanari, in via Eleonora, di fronte all’antica sorgente romana di Simius o di Santa Maria, sarà dedicata alla storia del paese attraverso il lavoro agricolo, mentre la casa Atzeni, in via Diaz, di fronte al monte frumentario, ospiterà un museo del Coltello. Entrambi gli edifici dovranno essere utilizzati per scopi museali, esposizioni, iniziative culturali, artistiche e ricreative.

I fondi vengono dalla programmazione territoriale (“Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e del Linas”) e sono gestiti dal Comune tramite l’Unione dei Comuni. Il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione della giunta comunale lo scorso 30 dicembre. L’importo totale del quadro economico è di un milione di euro. Il progettista è Alessandro Betta, il responsabile dei lavori Mauro Fanari, ingegnere del Comune, il responsabile del servizio prevenzione e protezione è Simone Campus, l’impresa appaltatrice è la “Pisano Bruno Costruzioni” di Selargius.

Reperti e macchinari

In particolare, nei due compendi in ristrutturazione saranno esposti attrezzi per la produzione del vino, negli spazi dell’ex aia e nei portici della casa campidanese gli attrezzi della semina e raccolta del grano: l’idea è quella di avere un museo con un percorso di pannelli didascalici e l’esposizione di antichi macchinari e manufatti agrari mostri le diverse fasi di lavorazione per ottenere la farina e il vino. Nella casa di via Diaz saranno invece esposti di antichi macchinari artigianali per la lavorazione delle lame e produzione di coltelli.

«Avendo da tempo ben presenti le criticità dei due complessi di case storiche e la valenza storico-culturale – racconta il vicesindaco e assessore Marcello Serru – tramite un bando sono stati incaricati dei professionisti che hanno redatto la progettazione di fattibilità, quella definitiva e infine la progettazione esecutiva, che permetterà di rendere finalmente fruibile casa Agus-Atzeni, in via Diaz, e eliminare le criticità presenti nelle case a corte in via Caprera, migliorando la fruibilità del sito da parte di tutta la cittadinanza beneficiaria».

La storia

Numerosi studi storici asseriscono che le abitazioni fossero in origine pertinenze di un complesso monastico che anticamente partiva dalla chiesa romanica di Santa Maria, allora inserita in un contesto agricolo di orti e giardini. La scelta dell’insediamento oltre che per la posizione di dominio, visibile da lontano, fu data anche dalla presenza di abbondanti acque sorgive. In uno spazio di appena trecento metri erano presenti tre fonti d’acqua, inglobate nel primordiale insediamento monastico.

Il complesso delle case a corte era nato dalla fusione di due case campidanesi, quelle delle famiglie Liscia e Saba. L’area oggi si presenta di forma irregolare e misura complessivamente 47,50 metri per 27,50 e comprende quattro corti comunicanti e più unità abitative. In origine i portali erano quattro. Nei cortili sono presenti il pozzo e un forno a legna.

Gli altri interventi

«L’importanza attribuita dalla nostra amministrazione ai due compendi – prosegue l’assessore – è sottolineata dal fatto che sono stati parallelamente portati avanti altri progetti e opere, quali la pavimentazione di pregio nella via Diaz con il rifacimento di tutti i sottoservizi grazie al progetto “Su Bixinau Antigu”, e gli interventi sull’intera area di via Caprera e dintorni con acquisizione di terreni circostanti per dare un adeguato valore al complesso e riqualificare l’intera zona grazie ai lavori effettuati sui parcheggi dietro le Poste, finanziati con il Piano parcheggi. Speriamo di potere avere l’area fruibile quanto prima, per l’edizione di “Monumenti naturali” e altre manifestazioni».

