Case a canone moderato, sì all’acquisto 

«Per arrivare a questo risultato ci sono voluti quindici anni: pura follia». Sono le parole del sindaco di Villacidro, Federico Sollai, pronunciate all'approvazione della delibera di Consiglio comunale che consente al Comune di acquisire la proprietà formale delle ex scuderie militari Is Muras, in via Melis, dove sono stati realizzati 14 alloggi a canone moderato.irca 90 metri quadri ciascuna, realizzate con una spesa complessiva di 2.205.000 euro di cui 1.799.000 finanziati dalla Regione e 406 mila cofinanziati dal Comune.La delibera, approvata all'unanimità, consentirà ora di procedere al rogito notarile e il comune di Villacidro acquisirà quelle aree al prezzo simbolico di 1 euro.

Lunga attesa

Molto soddisfatto, ma assieme sconsolato per l'enormità della lungaggine, il sindaco: «Riuscire ad approvare questo atto per noi è un grande risultato, perché dopo quasi due anni che mi hanno visto personalmente impegnato con il gli uffici del Demanio nazionale e gli Enti locali, riusciamo a formalizzare l’atto che consente di concludere l’iter per avere la piena proprietà delle aree nelle quali sono stati realizzati i 14 alloggi e quindi procedere alla conclusione del procedimento, definire la graduatoria e affidare finalmente le abitazioni a 14 famiglie che attendono da marzo 2021. Con questo risultato raggiungiamo uno dei nostri obiettivi e diamo un prima risposta alla domanda di abitazioni a quelle famiglie che pur disponendo di un reddito non possiedono la forza economica per poterle acquistare o realizzare da sole».

Pioggia di richieste

Il bando, con le manifestazioni di interesse per l'assegnazione era degli alloggi era stato emesso nel 2021, e riscosse un grande successo, a indicare l'interesse della cittadinanza, soprattutto giovani coppie, per questo tipo di soluzione abitativa. Arrivarono 95 domande a fronte dei 14 alloggi disponibili, tutti composti da soggiorno, 3 camere, 2 bagni, lavanderia, disimpegno e 2 loggiati, dotati di giardino. Nel bando le case erano promesse in locazione per almeno 15 anni, con possibilità di futuro acquisto al prezzo di 76 mila euro, grazie al riconoscimento dei canoni versati. L’affitto era stato fissato in 420 euro.

Per molti, tra cui i 14 che risulteranno assegnatari, la lunga attesa finirà presto: se non subentreranno intoppi,le graduatorie provvisorie potrebbero vedere la luce già a settembre.

Dall'erogazione del finanziamento regionale, a oggi, si sono succedute ben quattro amministrazioni: la procedura era partita dal 2008, e dopo una fase di stallo i lavori erano iniziati nel 2011.

Fondi comunitari

In virtù della riqualificazione a elevato efficientamento energetico, lo scorso anno le nuove abitazioni pubbliche, erano state selezionate dal Comitato di sorveglianza del Por-Fesr (Programma Operativo Regionale - Fondo europeo di sviluppo regionale), come uno dei progetti simbolo nell'impiego dei fondi comunitari, con tanto di visita a Villacidro dei funzionari internazionali. Tra poco, finalmente, potranno essere anche abitate.

