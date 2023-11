Case, 820 famiglie in attesa da anni 

Ultimati i festeggiamenti per le consegne di fine estate, si ritorna al punto di partenza. A Cagliari non ci sono abitazioni libere; in compenso ci sono più di ottocento persone che ne avrebbero bisogno e hanno presentato apposita domanda. Tutti schedati e identificati con numero di protocollo: alla fine si arriva alle sedici pagine della graduatoria definitiva predisposta dagli uffici Comunali, che mette nero su bianco quanto il problema dell’emergenza abitativa sia concreto e reale. Non lo negano neanche le due assessore chiamate, ognuna per il suo campo d’azione, a dare risposta ai tanti cagliaritani disperati. Ma che - causa mancanza materia prima (alloggi popolari) - si scontrano con un vuoto lungo più di dieci anni. Affiancato dalle esigenze attualissime e sempre più sentite.

L’attesa infinita

Nel limbo degli aventi diritto c’è evidentemente poco spazio e troppo bisogno. Tra i forzati dell'attesa c'è chi ha fatto il salto dal penultimo bando (del 2009) e si ritrova nell'ultimo: riaperto nel 2021 e chiuso l'anno scorso. Dodici anni dopo è ancora lì: nel lungo elenco di chi spera in una casa popolare. Sono in tutto 823, suddivisi per punteggio, a contendersi i primi posti della classifica per una partita attualmente persa in partenza.

Perché domanda e offerta viaggiano con tempi decisamente diversi, con la seconda oggi ferma a zero. «La ricerca di una casa nella nostra città sta assumendo dimensioni preoccupanti, così come nelle altre grandi città d'Italia», commenta l'assessora alle Politiche sociali Viviana Lantini. «L'emergenza abitativa sta diventando un problema gravissimo che impedisce di trovare soluzioni dignitose alle famiglie in carico al servizio sociale».

Oltre tremila case

Su un patrimonio complessivo composto da circa 3mila e cento case popolari sparse su tutto il territorio comunale, le ultime arrivate sono le 36 abitazioni di via Flumentepido, consegnate il venti settembre e anticipate da annunci gloriosi. «Non bastano certamente a risolvere il problema e non ci consentono di dare risposta alle oltre ottocento persone ancora in graduatoria. Ma dopo anni di mancati interventi sono un piccolo passo avanti», osserva l'assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda.

Bisogna tornare indietro sino alla giunta Emilio Floris per la precedente consegna di alloggi a canone concordato. «I migliori appartamenti mai costruiti dal Comune», commentò l'allora assessore al Patrimonio Patrizio Mulas durante la cerimonia organizzata per la cessione delle chiavi. «Si parla del 2010 e delle abitazioni di via Corsica. Da allora c'è stato un silenzio che sicuramente non ha aiutato», precisa Deidda. A dire il vero si ritorna a Floris anche per gli alloggi di Is Mirrionis: «Per onestà intellettuale ritengo giusto evidenziare che il progetto era suo», ammette. «Nei due mandati di Zedda non è stato portato avanti, noi siamo riusciti a costruire e consegnare». Sta di fatto che al netto di meriti e negligenze il problema permane.

Via Boito

Una boccata d'ossigeno in un contesto in cui il tema casa è in cima alle priorità e diventa cavallo di battaglia in prossimità di tutte le elezioni, potrebbe arrivare dalle abitazioni a canone concordato in costruzione nell'ex scuola di via Boito: 40 in tutto, destinate a chi per reddito è escluso dalla graduatoria per l'alloggio popolare ma non può permettersene uno a prezzi di mercato.

Per le fondamenta e l'involucro bisognerà attendere l'estate prossima, per l'assegnazione il termine dei lavori. In questo caso la platea del potenziali beneficiari si estende a tutta la Città metropolitana. Poche anche queste per risolvere il problema. «Non lo può fare sicuramente da solo il Comune, occorre l'aiuto della Regione e di Area», dicono le due assessore.

