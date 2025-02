Cascina Spiotta: primo round ai pm, il processo si farà  

ALESSANDRIA. «Abbiamo le impronte digitali. E secondo noi sono una prova che basta per la condanna». Parte come uno schiacciasassi il pm Emilio Gatti davanti ai giudici della Corte di Assise: la prima udienza del processo alle Br per i fatti della Cascina Spiotta è un duello tra accusa e difesa sulle modalità delle indagini. «Se un esposto arriva dopo 50 anni - dice Gatti - apriamo un fascicolo non perché ci piace o perché ne parlano i giornali, ma perché nel nostro ordinamento esiste l'obbligo dell'azione penale. E dobbiamo utilizzare le norme che ci sono adesso, non quelle di mezzo secolo fa». E in effetti i giudici respingono le questioni di nullità sollevate dall’avvocato Davide Steccanella e dispongono che il processo vada avanti.

Al centro della diatriba fra le toghe c'è la posizione di uno dei tre imputati, l'ex brigatista Lauro Azzolini, 79 anni (gli altri sono i leader delle Br Renato Curcio, e Mario Moretti, 84 e 79 anni). Per gli inquirenti fu lui che il 5 giugno 1975, in uno scontro a fuoco con i carabinieri, uccise l’appuntato Giovanni D’Alfonso e riuscì a fuggire. L’avvocato Steccanella ricorda che fu assolto in istruttoria nel 1987: «La sentenza è andata perduta, eppure hanno riaperto il caso ugualmente: mi chiedo come sia possibile». Ma il pm Emilio Gatti gioca il jolly: contro Azzolini ci sono nuove prove. Sono le 11 impronte digitali trovate sulla relazione sui fatti della Spiotta che un brigatista anonimo preparò per i compagni. Il documento fu trovato nel 1976 in un covo a Milano. Era dattiloscritto ma corredato da disegni. Le impronte potrebbero essere di chi li tracciò.

