Cascina Spiotta, Curcio indagato per la sparatoria del ’75 

TORINO. Quasi mezzo secolo dopo i fatti, il fondatori delle Br Renato Curcio è indagato per la sparatoria alla cascina Spiotta, che il 5 giugno 1975 mise fine al sequestro dell’imprenditore Vittorio Vallarino Gancia. I magistrati cercano il brigatista mai identificato che riuscì a fuggire tra i boschi durante lo scontro a fuoco in cui persero la vita Mara Cagol, moglie di Curcio, e Giovanni D’Alfonso, appuntato dell’Arma. Il fascicolo, aperto nel 2022, nasce da un esposto del figlio del militare, Bruno D’Alfonso. Curcio ha negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda e ha chiesto agli inquirenti di chiarire la morte della moglie: l’autopsia, ha ricordato, indicò che la donna fu trafitta da un proiettile che aveva una traiettoria orizzontale sotto l’ascella sinistra, come se avesse le braccia alzate in segno di resa. «Mi difenderò - ha detto Curcio - da questa ulteriore e incomprensibile aggressione». Secondo gli inquirenti organizzò e pianificò nei dettagli il rapimento Gancia. E un opuscolo di propaganda trovato dalle forze dell’ordine mesi dopo lo scontro a fuoco recita: “Se avvistate il nemico vi sganciate, se venite colti di sorpresa rompete l’accerchiamento”. Ma al legale di Curcio, Vainer Burani, sembra «il modo peggiore di ricostruire una vicenda tanto lontana nel tempo. Attribuire al mio assistito un ruolo su queste basi è una forzatura priva di logica giuridica».

