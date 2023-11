Caschili candidato a guidare il Tribunale 

Il giudice Nicola Caschili ambisce alla carica di presidente del Tribunale di Lanusei. È sua l’unica candidatura presentata al Consiglio superiore della Magistratura. Quarantaquattro anni, in carica al Tribunale di Cagliari, Caschili conosce bene la realtà ogliastrina per la esperienza pregressa al palazzo di via Marconi come giudice del lavoro, delegato alle procedure fallimentari e come giudice del contenzioso civile nella materia commerciale. Il presidio è senza presidente dallo scorso maggio e il primo bando è andato deserto.

L’ultimo presidente del Tribunale di Lanusei è stato Giorgio Cannas, che si era insediato a Lanusei il 16 giugno 2021. Era subentrato a Paola Murru, rimasta in carica otto anni. A primavera è stato trasferito alla Corte d’Appello di Cagliari. Attualmente il palazzo di giustizia è retto da Mariano Arca, in qualità di facente funzioni, ma la sua esperienza a Lanusei è agli sgoccioli: il giudice lascerà l’incarico a dicembre. Tuttavia, benché le criticità emergano nel quotidiano, chi è in servizio in Tribunale porta avanti le attività cercando di ridurre al minimo i disagi per l’utenza. Resta, ancora, l’incognita del procuratore. Una carica vacante da ottobre dello scorso anno, quando Biagio Mazzeo venne trasferito ad Asti. Gli uffici sono guidati dalla facente funzioni Giovanna Morra, con Valentina Vitolo sostituta. Dal Csm è atteso il responso su Sergio De Nicola, attualmente applicato a Cagliari, l’unico ad aver depositato la candidatura alla massima carica della Procura.

