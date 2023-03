Caschetto e grinta accanto agli uomini per difendere il lavoro 

Cosa rimane di quelle lotte? «La fabbrica è ripartita, è stata acquistata da un’altra società, la Sider Alloys, ma personalmente non ho raccolto i frutti della lotta: mio marito ha sessant’anni ma non è stato richiamato a lavoro: vista l’età spero che possa essere accompagnato alla pensione. Ma sinceramente non ho speranze che possa rientrare in fabbrica. È in mobilità, ma ancora non sappiamo se e quando riceveremo i soldi per il 2023. Bisogna fare tante rinunce e badare solo all’essenziale, anche la tinta per i capelli e una nuotata in piscina per alleviare il mal di schiena sono un lusso». Il polo industriale di Portovesme è di nuovo in emergenza, a rischio c’è l’ultima fabbrica ancora in marcia, la Portovesme srl, 1500 buste paga. «Ho mandato un messaggio di sostegno ai ragazzi sulla ciminiera - dice Claudia - capisco molto bene cosa si prova. Non mi sono potuta avvicinare al presidio, per me è impossibile rinunciare anche a mezza giornata di lavoro e poi sinceramente dopo undici anni di lotta mi fa male pensare che altri lavoratori, altre famiglie debbano passare quello che abbiamo passato noi».

Elmetto da lotta e piglio deciso, negli ultimi 15 anni di disastri industriali del Sulcis Claudia Mariani, 52 anni,, moglie di un ex operaio Alcoa, non ha mai fatto mancare la sua presenza e la sua voce nelle battaglie per il lavoro che si sono susseguite, una dopo l’altra, in un domino che ha falcidiato buste paga e progetti di vita.

Le battaglie

«Ho iniziato ad interessermi di questi problemi supportando la protesta della mensa alla Ila, io lavoravo lì con il mio pulmino per la mia attività di noleggio con conducente. Dopo qualche tempo è iniziata la vertenza Eurallumina, con tanti amici che all’improvviso si sono trovati in lotta per impedire la fermata della fabbrica: non mi sono voltata dall’altra parte. Poi è toccato alla fabbrica di mio marito, l’Alcoa: abbiamo lottato con le unghie e con i denti, ma la fabbrica ha chiuso». Una donna, una moglie sempre in prima linea, nelle assemblee come nelle manifestazioni più dure. «Non mi trovavo nel ruolo della donna che aspetta a casa le notizie sul lavoro del marito, sentivo che il mio posto era in prima linea - dice - anche perché la vertenza è stata particolarmente dura e c’era sempre l’impressione che potesse succedere qualcosa. Sono rimasta lì, con il mio caschetto da lavoro. Ho dato voce alle donne e alle famiglie che c’erano dietro gli operai».

Il futuro

È possibile una soluzione a questa vertenza? «Io credo che con un dialogo tra Governo e Regione e con la buona volontà della proprietà sia possibile uscirne, è quello che auguro a queste famiglie». Dopo aver vissuto in prima persona le lotte per il lavoro, come vede il futuro del Sulcis? «Come immaginavo tanti anni fa, la crisi dell’industria si è riflettuta sulle attività commerciali, sugli artigiani, sulle Partite Iva, siamo tutti sulla stessa barca. Anche sul turismo, che pure potrebbe dare un contributo importante, siamo indietro: mancano le infrastrutture, non c’è la continuità territoriale».

La festa

Oggi è 8 marzo, festa della donna. A chi fa i suoi auguri Claudia Mariani? «Penso al lavoro in fabbrica, un lavoro ancora in prevalenza maschile. I miei auguri più sinceri, benché sia la festa della donna, sono per tutti i padri di famiglia che hanno forza e voglia di lottare per il futuro delle loro famiglie».

