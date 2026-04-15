Cascate e museo, progetti da tre milioni 

Iniziano a muovere i primi passi i progetti della programmazione territoriale “La sapienza del villaggio”. L’esecutivo, guidato da Diego Loi, ha autorizzato i due tecnici comunali, responsabili dei procedimenti dei distinti interventi, a lavorare un determinato numero di ore presso l’Unione del Montiferru per seguire più da vicino l’iter dei progetti. Si tratta di opere per la riqualificazione di siti naturalistici e la ristrutturazione di stabili storici.

Lo stanziamento delle risorse, regionali e dei fondi europei, è circa 3 milioni di euro per la messa in sicurezza delle aree a rischio, difesa idrogeologica del suolo e accesso all’area delle cascate in stretta collaborazione con il Comune di Bonarcado. E ancora lavori di rigenerazione forestale nel giardino storico di San Leonardo, il rinnovamento del centro visite Sic Sos Molinos-Sos Lavros-Monte Urtigu. ristrutturazione del museo per adeguarlo agli standard moderni di sicurezza e accessibilità dei visitatori. Infine il recupero dello storico ex Collegio Carta Meloni, la celebre scuola di Latinità e retorica voluta dai due filantropi lussurgesi Pietro Paolo Carta e Giovanni Andrea Meloni, gestita prima dai padri Scolopi poi dai Salesiani, diventata quindi liceo linguistico europeo nel 1976. ( j. p. )

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