Gadoni.
27 settembre 2025 alle 00:22

Cascata Stiddiosa, luogo del bel sentire 

La cascata di Stiddiosa, a Gadoni, ottiene il riconoscimento di luogo del “Bel sentire”, finanziato da Unione europea e ministero della Cultura e promosso dalle associazioni Artéco Aps, Fkl Forum Klanglandschaft, Vigevano Web, Crea Centro ricerche per l’ecologia acustica. Lo annuncia il sindaco di Gadoni Francesco Peddio che condivide con i compaesani il traguardo raggiunto per la cascata che ricade anche in territorio di Seulo. Domani mattina la cerimonia ufficiale, accompagnata da un’escursione fino alla cascata. «È un importante riconoscimento - dice - ottenuto dopo la candidatura del sito a un progetto del Pnrr bandito dal ministero della Cultura, che vede Sa Stiddiosa come unico sito sardo selezionato tra i 5 individuati a livello nazionale. Si conferma il valore unico che Sa Stiddiosa riveste nel panorama naturalistico e culturale italiano. Nell’Isola è indubbiamente tra le mete più ambite». Spiega: «Sono migliaia i turisti che raggiungono il sito sia dal nostro territorio, dopo aver attraversato la foresta di Corongia, sia da Seulo. Un vero gioiello di cui andiamo fieri». Domani prevista l’esibizione di cori e organettisti. «Sarà l’occasione per celebrare questo importante traguardo e apporre una targa ufficiale», dice Peddio. (g. i. o.)

