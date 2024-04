Casari del futuro, concluso il corso 

Si è concluso nei giorni scorsi a Fonni il corso teorico-pratico di produzioni casearie “Fare formaggio”, promosso da un gruppo di giovani in collaborazione col mastro casaro Bastianino Piredda e il caseificio Fattorie del Gennargentu. Dieci i partecipanti che hanno conseguito l’attestato e hanno trascorso l’ultima giornata al caseificio “Gal-marchi” di Borore. «Siamo soddisfatti - dice Pietro Poddìe - per questa opportunità ho radunato alcuni amici interessati all’iniziativa. Abbiamo trovato la preziosa collaborazione dei caseifici e del maestro Piredda. Per noi è stato un prezioso punto di riferimento, consentendoci di approfondire i segreti del mestiere. Una grande opportunità di crescita». Bilancio positivo anche per Piredda: «Ho trovato un gruppo motivato, con tanta voglia di fare». (g. i. o.)

