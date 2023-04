Casapound, chieste 11 condanne per occupazione 

Roma. «Un’occupazione abusiva di un immobile che ha causato, fino al 2019, un danno significativo all'Erario, stimato dalla Corte dei conti in oltre 4,5 milioni di euro». Lo afferma il pm di Roma, Eugenio Albamonte, nella requisitoria con cui ha chiesto undici condanne a due anni di carcere per i militanti di Casapound in relazione alla vicenda giudiziaria legata all’occupazione del palazzo di via Napoleone III, nel cuore del quartiere Esquilino.

Agli imputati, tra cui Gianluca Iannone, Simone e Davide Di Stefano, è contestata una fattispecie aggravata per l'invasione dello stabile di proprietà del Demanio e assegnato al ministero dell'Istruzione e della Ricerca, che va avanti dal 2003. «Un’occupazione, sempre proposta come gesto politico, che non ha le caratteristiche delle finalità abitative e oggetto anche di un provvedimento di sequestro preventivo non eseguito per ragione di ordine pubblico», ha aggiunto davanti al giudice monocratico il rappresentante dell'accusa».

La sentenza è attesa per maggio. Nel giugno del 2020 venne completata la procedura di sequestro del palazzo. Complessivamente finirono nel registro degli indagati 16 persone. Nell'indagine della Procura capitolina si ipotizzavano i reati di associazione a delinquere finalizzata all'istigazione all'odio razziale e l'occupazione abusiva di immobile.

RIPRODUZIONE RISERVATA