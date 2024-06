Casalone: felice di… mancare 

Al Basketball City Camp si augura con tutto il cuore di non poter presenziare. Visto il ruolo di assistant coach di Gianmarco Pozzecco in Nazionale, Edoardo Casalone ha messo nel mirino le Olimpiadi parigine, e per raggiungerle dovrà passare il torneo preolimpico di San Juan, in programma dal 24 giugno 12 luglio, praticamente negli stessi giorni della kermesse di Monserrato.

In virtù di un rapporto di stima reciproca con l’ideatore Antonello Manca, l’ex vice allenatore della Dinamo ha comunque voluto lasciare una traccia sull’evento, “inviando” un uomo di fiducia come Karim Atamna, suo collega nel coaching staff dell’Asvel Villeurbanne.

Il camp

«Antonello Manca è un ottimo organizzatore», dice, «lo dimostra il fatto che, a pochi giorni dall’avvio delle iscrizioni, tutti i posti per il camp sono andati esauriti. Non facile, con la varietà di scelta nell’Isola e in Italia. Sarebbe bello partecipare, ma, egoisticamente, mi auguro di essere costretto al forfait». A fare le sue veci è pronto proprio Atamna: «All’Asvel, Karim si occupa dello sviluppo e delle performance individuali dei giocatori», spiega, «è un ex cestista di alto livello: ha militato a lungo nella massima serie con squadre prestigiose. Porterà al camp un punto di vista innovativo».

Il basket francese

“L’ecole francaise de basket”, in programma dall’8 al 12 luglio, sarà un viaggio in un mondo, quello transalpino, che sta producendo alcuni dei più importanti prospetti mondiali: «In Francia vivono un ottimo momento in termini di sviluppo dei vivai», conferma, «non a caso esportano ormai anche oltre Oceano». Il nostro Paese deve prendere appunti? «La scuola italiana, e mi riferisco a giocatori e allenatori, in generale non ha niente da invidiare a quella di nessun’altra nazione», osserva, «abbiamo tanti giocatori di talento e altrettanti bravi allenatori. L’esperienza con il Green Team è stata l’ennesima riprova. Secondo me manca semplicemente il coraggio di far esprimere questi talenti nei nostri campionati. In Francia, così come in altre realtà europee, sono orgogliosi di poter far crescere i loro prospetti. Dovremmo esserlo anche noi».

E proprio dalla Francia arriverà in Sardegna anche Justin Bibbins, play pescato dalla Dinamo nel Nanterre: «Un giocatore interessante», conferma, «Markovic lo conosce da vicino, così come Pasquini, da sempre un attento osservatore del basket europeo. Ha le caratteristiche per far bene anche in Serie A».

Il Preolimpico alle porte

Anche quest’anno, l’estate avrà ancora tinte azzurre, sempre al fianco di Pozzecco. A Porto Rico, dal 2 al 7 luglio, si andrà a caccia del pass a 5 cerchi: «Affronteremo squadre importanti», evidenzia, «Porto Rico ha appena naturalizzato un big come Markus Howard, mentre la Lituania ha taglia fisica e talento. Ma come tutti quelli che inseguono un sogno, non ci poniamo dei limiti».



RIPRODUZIONE RISERVATA