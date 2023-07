Casalinga, tre figli e la laurea 

Tre figli e un marito, 47 anni, mamma a tempo pieno. Ma con un’idea fissa: la laurea. Dopo aver sfidato il Covid e lavorato in un chiosco bar per pagarsi gli studi, Paola Mameli ce l’ha fatta. Si è laureata in Progettazione, gestione e promozione turistica di itinerari della cultura e dell’ambiente.

Ha fatto salti mortali, viaggiando ogni giorno a Nuoro per seguire le lezioni, ma sostenuta da tutta la famiglia.

Tutti orgogliosi di lei: il marito Mario, operatore meccanico, spesso è fuori per lavoro, la figlia Chiara, 25 anni, studia a Cagliari Chimica e tecnologia farmaceutica, Davide, 20 anni, lavora, la piccola di casa, Siria, a 17 anni frequenta il liceo a Lanusei.

Impegno

Paola non è mai rimasta con le mani in mano, ogni tanto qualche supplenza come personale Ata al momento un impiego stagionale, nella speranza di riuscire a fare gli altri due anni e non gravare sull’economia della casa. «Mi mancava l’ultimo anno delle superiori, così ho deciso di riprendere grazie all’istituto Ianas e ai corsi serali. Ho visto in questo una possibilità per prendermi il diploma e da lì è iniziato l’interesse per il settore turistico, anche perché ho sempre coltivato una forte passione per l’escursionismo. Ho anche seguito un corso regionale sempre in ambito turistico e poi ho deciso di iscrivermi all’università per migliorare la situazione».

Il corso dell’Università di Sassari, con sede nel capoluogo barbaricino, ha permesso a Paola di conciliare la sua passione, la casa e i figli, anche perché non aveva l’obbligo di frequenza. Nonostante questo, lei ogni giorno prendeva l’auto e andava a Nuoro per frequentare tutte le lezioni. «Non potevo abbandonare tutto, dovevo trovare qualcosa di conciliabile. Man mano che andava avanti mi piaceva sempre di più e ora spero di approfondire con la specialistica sempre in questo settore. Sto valutando, soldi permettendo, se iscrivermi ad Alghero o ad una magistrale privata. Spostarmi ogni giorno non è fattibile considerando le strade e le distanze».

Soddisfazioni

Per Paola non è stato facile rimettersi in gioco alla sua età, concedersi una nuova opportunità. Eppure ora la soddisfazione è tantissima: «È stata una grande soddisfazione, mi sono tolta tanti sassolini dalle scarpe, da un lato le persone ti incoraggiano, ma dall’altro ti giudicano, perché sono mamma, per la mia età. Mi vedevano troppo grande e consideravano inconsueta la mia scelta di riprendere gli studi dopo 20 anni e una famiglia. Mi dicevano che era meglio andare a lavorare, ma sono andata dritta per la mia strada, ho preso la borsa di studio e ho fatto di tutto per non gravare sulla famiglia, senza la quale nulla sarebbe stato possibile».

