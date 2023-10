«Sono stata inseguita e assalita da uno squilibrato, in corso di Porta Nuova, in centro a Milano, nel cuore della città. Non è possibile andare avanti così». Questo il racconto di Elenoire Casalegno, su Instagram, rivolgendosi al sindaco Giuseppe Sala: «Questa città è diventata invivibile: c'è da aver paura. La priorità è la sicurezza».