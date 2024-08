Casadei-Tacchini argento 64 anni dopo 

PARIGI. La progressione, il taglio del traguardo con la suspense in attesa del verdetto e poi la gioia finale per una medaglia che mancava dai giochi del 1960 di Roma: nella trentesima gioia azzurra a Parigi non è mancato nulla. Carlo Tacchini e Gabriele Casadei incantano con l'argento nella C2 500 metri, finendo dietro solo alla Cina, leader dall'inizio alla fine, ma davanti alla Spagna, superata al fotofinish dopo una rimonta spettacolo. Ai 250 metri gli azzurri erano settimi, ai 150 quinti, poi la magia finale con un secondo che è questione di millesimi e millimetri. E così, 64 anni dopo Aldo Dezi e Francesco La Macchia (C2, ma 1000), l'Italia della canoa velocità torna sul podio olimpico con la specialità della canadese.

A interrompere il digiuno, due piemontesi appartenenti al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro; da una parte Tacchini, il maestro 29enne di Verbania, e Casadei, l'allievo di 22 proveniente da Ivrea, città famosa, oltre che per aver dato i natali alla Olivetti, anche per la canoa slalom. Una coppia che si è costruita negli ultimi anni: il primo incontro tra i due risale al 2016. Carlo rientrava dall'Olimpiade di Rio dove aveva gareggiato individualmente e si ritrovò a premiare un piccolo Gabriele nella gara nazionale del Canoa giovani. Otto anni dopo sono insieme a festeggiare un argento che porta a 19 il medagliere olimpico della federazione italiana canoa kayak che, dopo l'oro di Giovanni De Gennaro nel K1 della canoa slalom, aggiunge la quindicesima medaglia nella velocità, la seconda della storia nella canadese.

