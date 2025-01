Casadei al Torino, Maldini all’Atalanta  

Ultime battute della sessione invernale del calciomercato e a tre giorni dalla chiusura a tenere banco sono le operazioni targate Milan. In primis quella della cessione, in prestito, di Morata al Galatasaray legata però all’arrivo in rossonero dell’attaccante Gimenez del Feyenoord (prossimo avversario dei rossoneri nei playoff di Champions), una trattativa avviata ma non conclusa nonostante la volontà del messicano di arrivare a Milano. Per quanto riguarda lo spagnolo, il club ha raggiunto un accordo di massima coi turchi sulla base di 10 milioni per il prestito con obbligo di riscatto.

Maldini intanto va all’Atalanta: l’attaccante ha svolto le visite mediche, si trasferisce dal Monza a titolo definitivo per 13 milioni circa col 50 per cento della rivendita spettante al Milan. Ai brianzoli va in prestito dalla Lazio invece Castrovilli, che lascia i biancocelesti dopo sei mesi. Ikoné è un nuovo giocatore del Como, arriva dalla Fiorentina in prestito, con opzione di acquisto, fino al termine della stagione. Il club lariano ha anche annunciato l’accordo con il Barcellona per il prestito di Alex Valle sino a giugno. Il terzino sinistro, classe 2004, ha giocato la prima parte di questa stagione al Celtic Glasgow in Scozia. C’è un nuovo nome per il centrocampo della Juventus se dovesse partire Fagioli: si tratta di Anjorin dell’Empoli, mentre il brasiliano Arthur andrà in Spagna al Girona in prestito. Il Napoli è sempre sulle tracce del diciannovenne difensore Comuzzo della Fiorentina, i partenopei offrono 30 milioni, e segue Garnacho. Il Torino ha concluso l’acquisto di Casadei dal Chelsea battendo la Lazio sulla base di un accordo intorno ai 13 milioni.

