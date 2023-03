“CasaCus”: lo sport con Andrea Matta  

Come ogni venerdì, oggi alle 14.30, andrà in onda “CasaCus Cagliari a Radiolina”. Pisti di Andrea Matta (foto): Pompilio Bargone, direttore tecnico del settore atletica leggera del Cus Cagliari, che ha ricevuto la Palma al Merito Tecnico dalla giunta nazionale Coni, i ragazzi del settore giovanile volley maschile impegnati nel raduno del Club Italia Allargato, il presidente della Fitet, Simone Carrucciu e i protagonisti del Campionati Italiani di Tennistavolo in corso a Cagliari.

