“CasaCus”: con Matta ecco la nuova stagione 

Oggi, alle 14.30, andrà in onda la prima puntata di “CasaCus Cagliari a Radiolina” condotta dal giornalista Andrea Matta, nella foto .

Ospiti in studio: le giocatrici di futsal Serena Cappai, Ilaria Gungui e Valentina Saba per raccontare la stagione e la vittoria della Coppa Italia di categoria; Gabriele De Marco e Flavio Stocchino, rispettivamente Team Captain-Skipper e Responsabile scientifico del progetto UniCa Sailing Team nato in collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari.

